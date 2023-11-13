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DST8021/30
Lyginimo prekių ženklas
3000 W galia
Užtikriname, kad nesudeginsite
„SteamGlide Elite“ lygintuvo padas
55 g/min. nepertraukiami garai
240 g garų pliūpsnis padeda išlyginti labiausiai susigulėjusias raukšles visuose jūsų drabužiuose.
Vienas optimalus nustatymas visiems lyginamiems audiniams. Užtikriname, kad nesudeginsite. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos galime garantuoti, kad šis lygintuvas niekada nesudegins jokių lyginamų audinių, todėl galite saugiai lyginti viską nuo džinsų iki šilko, nuo lino iki kašmyro, bet kokia tvarka, nelaukdami, kol pasikeis temperatūra, ir iš anksto nerūšiuodami drabužių.
Tolygiai braukite per raukšles itin glotniu, drabužius tausojančiu „SteamGlide Elite“ padu. Itin lygus „SteamGlide Elite“ padas yra patvarus, atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.
Apdovanojimai
1.0
iš 5
1
Apžvalga
Olq22
13/11/2023
България
Некачествена ютия
Ютията издава много силен щкраща звук като нагрее или изстине. След първата седмица, спря да нагрява и се налага да се включи и изключи, за да започне на нагрява. Не препоръчвам въобще. Скъпа е, но некачествена.
Argumentai prieš
Шумна и бързо се развали
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur от серия 8000 DST8021/30 Парни ютии
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur от серия 8000 DST8021/30 Парни ютии