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8000 serijos „Azur“Gariniai lygintuvai

DST8021/30

1
| (1) Apžvalga

2 Apdovanojimai

Puikūs rezultatai akimirksniu
Lyginkite patogiai naudodami mūsų naują „Philips Azur 8000 Series“ lygintuvą. Ilgai nelaukę pradėkite lyginti 3 000 W galios greitai įkaistančiu ir kokybiškai lyginančiu lygintuvu. „OptimalTEMP“ technologija užtikrina, kad nesudeginsite jokio lyginamo audinio, todėl nėra ko jaudintis.
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Lyginimo prekių ženklas

Jokių nustatymų, jokių rūpesčių

Puikūs rezultatai akimirksniu

  • 3000 W galia

  • Užtikriname, kad nesudeginsite

  • „SteamGlide Elite“ lygintuvo padas

  • 55 g/min. nepertraukiami garai

240 g garų pliūpsnis išlygina net labai susigulėjusias raukšles

240 g garų pliūpsnis išlygina net labai susigulėjusias raukšles

240 g garų pliūpsnis padeda išlyginti labiausiai susigulėjusias raukšles visuose jūsų drabužiuose.

Vienas optimalus temperatūros nustatymas užtikrina, kad nesudeginsite

Vienas optimalus temperatūros nustatymas užtikrina, kad nesudeginsite

Vienas optimalus nustatymas visiems lyginamiems audiniams. Užtikriname, kad nesudeginsite. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos galime garantuoti, kad šis lygintuvas niekada nesudegins jokių lyginamų audinių, todėl galite saugiai lyginti viską nuo džinsų iki šilko, nuo lino iki kašmyro, bet kokia tvarka, nelaukdami, kol pasikeis temperatūra, ir iš anksto nerūšiuodami drabužių.

„SteamGlide Elite“ lygintuvo padas geriausiam slydimui ir patvarumui

„SteamGlide Elite“ lygintuvo padas geriausiam slydimui ir patvarumui

Tolygiai braukite per raukšles itin glotniu, drabužius tausojančiu „SteamGlide Elite“ padu. Itin lygus „SteamGlide Elite“ padas yra patvarus, atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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1.0

iš 5

1

Apžvalga

5
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13/11/2023

България

България

Некачествена ютия

Ютията издава много силен щкраща звук като нагрее или изстине. След първата седмица, спря да нагрява и се налага да се включи и изключи, за да започне на нагрява. Не препоръчвам въобще. Скъпа е, но некачествена.

Argumentai prieš

Шумна и бързо се развали

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur от серия 8000 DST8021/30 Парни ютии

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur от серия 8000 DST8021/30 Парни ютии

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