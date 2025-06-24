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8000 serijos „Azur“Garinis lygintuvas

DST8030/70

1.5
| (4) Atsiliepimai

2 Apdovanojimai

Puikūs rezultatai iš karto
Galingas lyginimas naudojant mūsų naują „Philips Azur 8000 Series“ lygintuvą. Dėl 240 g turbogarų funkcijos dabar galite akimirksniu pašalinti sunkiai išlyginamas raukšles. Ilgai nelaukę pradėkite lyginti 3 000 W galia ir pasiekite puikius rezultatus su galingais, nepertraukiamais garais.
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Lyginimo prekių ženklas

Galingas garas ir išmanus energijos naudojimas

Puikūs rezultatai iš karto

  • 3000 W galia

  • 80 g/min nepertraukiamo garo

  • 240 g turbogarų pliūpsnis

  • Užtikriname, kad nesudeginsite

Iki 80 g/min stipraus nepertraukiamo garų srauto

Iki 80 g/min stipraus nepertraukiamo garų srauto

Esant 80 g/min nepertraukiamam garų srautui, kiekvienas judesys yra efektyvus, todėl raukšles pašalinsite greičiau.

Vienas optimalus temperatūros nustatymas užtikrina, kad nesudeginsite

Vienas optimalus temperatūros nustatymas užtikrina, kad nesudeginsite

Vienas optimalus nustatymas visiems lyginamiems audiniams. Užtikriname, kad nesudeginsite. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos galime garantuoti, kad šis lygintuvas niekada nesudegins jokių lyginamų audinių, todėl galite saugiai lyginti viską nuo džinsų iki šilko, nuo lino iki kašmyro, bet kokia tvarka, nelaukdami, kol pasikeis temperatūra, ir iš anksto nerūšiuodami drabužių.

Ilgą tarnavimo laiką užtikrinantis greitas kalkių šalinimas

Ilgą tarnavimo laiką užtikrinantis greitas kalkių šalinimas

Greito kalkių šalinimo funkcija padeda išlaikyti aukščiausią našumą, nes pašalina kalcio sankaupas arba kalkių nuosėdas.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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1.5

iš 5

4

Atsiliepimai

5
4
3

24/06/2025

Srbija

Srbija

Ništa posebno

Ne opravdava visoku cenu. Prestala je da radi posle samo 8 meseci, zamenili su mi za novu. Vertikalno peglanje nije moguće.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Zklamání

Zakoupila jsem si s nadšením tento typ žehličky, zaujala mě automatická regulace teploty (pro ženu: i kombinace barev). Při prvním žehlení jsem byla nadšená, vše probíhalo jak mělo. Při druhém žehlení mírně vrzala rukojeť, říkám si asi si to sedá. Při třetím žehlení vrzání rukojeti zesílílo a bylo dost nepříjemné, když žehlíte dvě hodiny. Žehličku jsem reklamovala, bylo mi řečeno, že to není závada - vytřeštila jsem oči. S nelibostí jsem žehličku jsem vyměnila za jiný typ.

Argumentai už

regulace teploty - super

Argumentai prieš

rukojeť vrže

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička

15/11/2025

Srbija

Srbija

Mnogo losa pegla

Mnogo lose pegla, preteska je i ispusta vodu non stop Ne preporucujem nikom

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.