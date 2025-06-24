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DST8030/70
Lyginimo prekių ženklas
3000 W galia
80 g/min nepertraukiamo garo
240 g turbogarų pliūpsnis
Užtikriname, kad nesudeginsite
Esant 80 g/min nepertraukiamam garų srautui, kiekvienas judesys yra efektyvus, todėl raukšles pašalinsite greičiau.
Vienas optimalus nustatymas visiems lyginamiems audiniams. Užtikriname, kad nesudeginsite. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos galime garantuoti, kad šis lygintuvas niekada nesudegins jokių lyginamų audinių, todėl galite saugiai lyginti viską nuo džinsų iki šilko, nuo lino iki kašmyro, bet kokia tvarka, nelaukdami, kol pasikeis temperatūra, ir iš anksto nerūšiuodami drabužių.
Greito kalkių šalinimo funkcija padeda išlaikyti aukščiausią našumą, nes pašalina kalcio sankaupas arba kalkių nuosėdas.
Apdovanojimai
1.5
iš 5
4
Atsiliepimai
Lidija27
24/06/2025
Srbija
Ništa posebno
Ne opravdava visoku cenu. Prestala je da radi posle samo 8 meseci, zamenili su mi za novu. Vertikalno peglanje nije moguće.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Hanele70
18/07/2024
Česká republika
Zklamání
Zakoupila jsem si s nadšením tento typ žehličky, zaujala mě automatická regulace teploty (pro ženu: i kombinace barev). Při prvním žehlení jsem byla nadšená, vše probíhalo jak mělo. Při druhém žehlení mírně vrzala rukojeť, říkám si asi si to sedá. Při třetím žehlení vrzání rukojeti zesílílo a bylo dost nepříjemné, když žehlíte dvě hodiny. Žehličku jsem reklamovala, bylo mi řečeno, že to není závada - vytřeštila jsem oči. S nelibostí jsem žehličku jsem vyměnila za jiný typ.
Argumentai už
regulace teploty - super
Argumentai prieš
rukojeť vrže
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička
Roses5
15/11/2025
Srbija
Mnogo losa pegla
Mnogo lose pegla, preteska je i ispusta vodu non stop Ne preporucujem nikom
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru