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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Lyginimo prekių ženklas
3000 W galia
90 g/min nepertraukiamo garo
260 g turbogarų pliūpsnis
Užtikriname, kad nesudeginsite
Greito kalkių šalinimo funkcija padeda išlaikyti aukščiausią našumą, nes pašalina kalcio sankaupas arba kalkių nuosėdas.
Greitai ir su minimaliomis pastangomis užbaikite lyginimą, naudodami naują judesio jutiklio technologiją, kuri atpažįsta, kai judinate lygintuvą, ir automatiškai paleidžia garą.
Vienas optimalus nustatymas visiems lyginamiems audiniams. Užtikriname, kad nesudeginsite. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos galime garantuoti, kad šis lygintuvas niekada nesudegins jokių lyginamų audinių, todėl galite saugiai lyginti viską nuo džinsų iki šilko, nuo lino iki kašmyro, bet kokia tvarka, nelaukdami, kol pasikeis temperatūra, ir iš anksto nerūšiuodami drabužių.
Apdovanojimai
3.3
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
LUCIE K.
15/07/2024
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Spokojenost
Vybrala jsem kvůli možnosti automatické teploty, a to funguje super. Je příjemné těžká a neocenitelna je dlouhá šňůra
Argumentai už
Automatická teplota
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička
Zebra435
26/06/2024
Hrvatska
Odlična pegla
Kupila sam mami obzirom da ona više preferira klasične pegle, a ne parne postaje i prezadovoljna je, ja posjedujem i ovu i parnu i pohvala za ovu peglu. Najveća prednost je što nema namještanja temperature
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
Perunika92
26/06/2024
Hrvatska
najbolja pegla koju sam imala
ovo je najbolja pegla koju sam dosad imala po pitanju brzine i efikasnosti. jednom prodes i gotov si, ne treba okretati robu , a i nema namjestanja temperature niti ne moze skuriti robu. ja preporodena!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo