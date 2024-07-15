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8000 serijos „Azur“Garinis lygintuvas

DST8040/30

3.3
| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Puikūs rezultatai iš karto
Galingas lyginimas naudojant mūsų naują „Philips Azur 8000 Series“ lygintuvą. Dėl 260 g turbogarų funkcijos dabar galite akimirksniu pašalinti sunkiai išlyginamas raukšles. Ilgai nelaukę pradėkite lyginti 3 000 W galia ir pasiekite puikius rezultatus su galingais, nepertraukiamais garais.
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Lyginimo prekių ženklas

Galingas garas ir išmanus energijos naudojimas

Puikūs rezultatai iš karto

  • 3000 W galia

  • 90 g/min nepertraukiamo garo

  • 260 g turbogarų pliūpsnis

  • Užtikriname, kad nesudeginsite

Ilgą tarnavimo laiką užtikrinantis greitas kalkių šalinimas

Ilgą tarnavimo laiką užtikrinantis greitas kalkių šalinimas

Greito kalkių šalinimo funkcija padeda išlaikyti aukščiausią našumą, nes pašalina kalcio sankaupas arba kalkių nuosėdas.

Lyginkite be vargo su išmaniu automatiniu garų srautu

Lyginkite be vargo su išmaniu automatiniu garų srautu

Greitai ir su minimaliomis pastangomis užbaikite lyginimą, naudodami naują judesio jutiklio technologiją, kuri atpažįsta, kai judinate lygintuvą, ir automatiškai paleidžia garą.

Vienas optimalus temperatūros nustatymas užtikrina, kad nesudeginsite

Vienas optimalus temperatūros nustatymas užtikrina, kad nesudeginsite

Vienas optimalus nustatymas visiems lyginamiems audiniams. Užtikriname, kad nesudeginsite. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos galime garantuoti, kad šis lygintuvas niekada nesudegins jokių lyginamų audinių, todėl galite saugiai lyginti viską nuo džinsų iki šilko, nuo lino iki kašmyro, bet kokia tvarka, nelaukdami, kol pasikeis temperatūra, ir iš anksto nerūšiuodami drabužių.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

3.3

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2

15/07/2024

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Spokojenost

Vybrala jsem kvůli možnosti automatické teploty, a to funguje super. Je příjemné těžká a neocenitelna je dlouhá šňůra

Argumentai už

Automatická teplota

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička

26/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlična pegla

Kupila sam mami obzirom da ona više preferira klasične pegle, a ne parne postaje i prezadovoljna je, ja posjedujem i ovu i parnu i pohvala za ovu peglu. Najveća prednost je što nema namještanja temperature

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

26/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

najbolja pegla koju sam imala

ovo je najbolja pegla koju sam dosad imala po pitanju brzine i efikasnosti. jednom prodes i gotov si, ne treba okretati robu , a i nema namjestanja temperature niti ne moze skuriti robu. ja preporodena!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

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