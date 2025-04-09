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  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
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8000 serijos „Azur“Garinis lygintuvas

DST8041/80

5
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Puikūs rezultatai iš karto
Galingas lyginimas naudojant mūsų naują „Philips Azur 8000 Series“ lygintuvą. Dėl 260 g turbogarų funkcijos dabar galite akimirksniu pašalinti sunkiai išlyginamas raukšles. Ilgai nelaukę pradėkite lyginti 3 000 W galia ir pasiekite puikius rezultatus su galingais, nepertraukiamais garais.
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Lyginimo prekių ženklas

Galingas garas ir išmanus energijos naudojimas

Puikūs rezultatai iš karto

  • 3000 W galia

  • 90 g/min nepertraukiamo garo

  • 260 g turbogarų pliūpsnis

  • Užtikriname, kad nesudeginsite

Vienas optimalus temperatūros nustatymas užtikrina, kad nesudeginsite

Vienas optimalus temperatūros nustatymas užtikrina, kad nesudeginsite

Vienas optimalus nustatymas visiems lyginamiems audiniams. Užtikriname, kad nesudeginsite. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos galime garantuoti, kad šis lygintuvas niekada nesudegins jokių lyginamų audinių, todėl galite saugiai lyginti viską nuo džinsų iki šilko, nuo lino iki kašmyro, bet kokia tvarka, nelaukdami, kol pasikeis temperatūra, ir iš anksto nerūšiuodami drabužių.

„SteamGlide Elite“ lygintuvo padas geriausiam slydimui ir patvarumui

„SteamGlide Elite“ lygintuvo padas geriausiam slydimui ir patvarumui

Tolygiai braukite per raukšles itin glotniu, drabužius tausojančiu „SteamGlide Elite“ padu. Itin lygus „SteamGlide Elite“ padas yra patvarus, atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.

Lyginkite be vargo su išmaniu automatiniu garų srautu

Lyginkite be vargo su išmaniu automatiniu garų srautu

Greitai ir su minimaliomis pastangomis užbaikite lyginimą, naudodami naują judesio jutiklio technologiją, kuri atpažįsta, kai judinate lygintuvą, ir automatiškai paleidžia garą.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

09/04/2025

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Žehlička je super nemusí se hlídat teplota , je bez problémů

Argumentai už

Super funkce

Argumentai prieš

Zatím nejsou

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

08/04/2025

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Bez problémů.

Polo automatická žehlička, nemusím upravovat teploty, nastavení automatický.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

03/03/2024

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Skvělá žehlička.

Snadné žehlení bez nastavování teploty na různé druhy látek.

Argumentai už

Bez regulace teploty.

Argumentai prieš

Nic.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.