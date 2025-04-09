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Lyginimo prekių ženklas
3000 W galia
90 g/min nepertraukiamo garo
260 g turbogarų pliūpsnis
Užtikriname, kad nesudeginsite
Vienas optimalus nustatymas visiems lyginamiems audiniams. Užtikriname, kad nesudeginsite. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos galime garantuoti, kad šis lygintuvas niekada nesudegins jokių lyginamų audinių, todėl galite saugiai lyginti viską nuo džinsų iki šilko, nuo lino iki kašmyro, bet kokia tvarka, nelaukdami, kol pasikeis temperatūra, ir iš anksto nerūšiuodami drabužių.
Tolygiai braukite per raukšles itin glotniu, drabužius tausojančiu „SteamGlide Elite“ padu. Itin lygus „SteamGlide Elite“ padas yra patvarus, atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.
Greitai ir su minimaliomis pastangomis užbaikite lyginimą, naudodami naują judesio jutiklio technologiją, kuri atpažįsta, kai judinate lygintuvą, ir automatiškai paleidžia garą.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Ája 20
09/04/2025
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Žehlička je super nemusí se hlídat teplota , je bez problémů
Argumentai už
Super funkce
Argumentai prieš
Zatím nejsou
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička
Žehla 666
08/04/2025
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Bez problémů.
Polo automatická žehlička, nemusím upravovat teploty, nastavení automatický.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička
Obilí
03/03/2024
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Skvělá žehlička.
Snadné žehlení bez nastavování teploty na různé druhy látek.
Argumentai už
Bez regulace teploty.
Argumentai prieš
Nic.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička