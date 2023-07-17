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  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
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8000 serijos „Azur“Garinis lygintuvas

DST8050/20

4.3
| (29) Atsiliepimai

2 Apdovanojimai

Puikūs rezultatai iš karto
Galingas lyginimas naudojant mūsų naują „Philips Azur 8000 Series“ lygintuvą. Dėl 260 g turbogarų funkcijos dabar galite akimirksniu pašalinti sunkiai išlyginamas raukšles. Ilgai nelaukę pradėkite lyginti 3 000 W galia ir pasiekite puikius rezultatus su galingais, nepertraukiamais garais.
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Lyginimo prekių ženklas

Galingas garas ir išmanus energijos naudojimas

Puikūs rezultatai iš karto

  • 3000 W galia

  • 100 g/min nepertraukiamo garo

  • 260 g turbogarų pliūpsnis

  • Užtikriname, kad nesudeginsite

3000 W – greitai įkaista ir veiksmingai lygina

3000 W – greitai įkaista ir veiksmingai lygina

Pradėkite lyginti netrukus, nes didesnė galia užtikrina spartesnį įkaitimą.

Iki 100 g/min stiprus nepertraukiamas garas

Iki 100 g/min stiprus nepertraukiamas garas

„Azur 8000” serijos lygintuvai skleidžia iki 100 g/min itin galingą ir tolygų garą, kad raukšles pašalintumėte greičiau.

260 g turbogarų srautas išlygina net labai susigulėjusias raukšles

260 g turbogarų srautas išlygina net labai susigulėjusias raukšles

Itin ilgas garų srautas suteikia užtikrina didesnį efektyvumą, kad pašalintumėte susigulėjusias raukšles iš storesnių audinių, pavyzdžiui, jūsų mėgstamų džinsų. Iki 260 g turbogarų srautas dar efektyvesniam lyginimui.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.3

iš 5

29

Atsiliepimai

4

17/07/2023

Україна

Україна

Чудовий виріб

Легке та комфортне прасування, справляє враження електричний кабель- надійний та довгий

Argumentai už

Кабель, система подачі пару

Argumentai prieš

Не виявлено

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска

27/03/2026

България

България

Удесен продукт

Ползвам я от 1 година почти, страхотен продукт, едшнствената цабележка, че не цагрява мигновено, трябват и около 5 минути

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur от серия 8000 DST8050/20 Парна ютия

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur от серия 8000 DST8050/20 Парна ютия

30/07/2025

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Spokojenost

Super žehlička, nemusím řešit nastavení teploty a jen žehlím :-) a opravdu žádný materiál není problém a nestalo se, že bych něco spálila či jinak poškodila. S funkčností žehličky jsem naprosto spokojená. Jediná maličkatá "závada" je, že šňůra nejde omotat kolem žehličky...či jinak pevně smotat při ukládání žehličky. U minulé žehličky jsem šňůru omotala a nikde šňůra nepřekážela a žehlička tím byla skladnější. Vyřešila jsem to suchým zipem, kterým smotanou šňůru omotám.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.