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DST8050/20
Lyginimo prekių ženklas
3000 W galia
100 g/min nepertraukiamo garo
260 g turbogarų pliūpsnis
Užtikriname, kad nesudeginsite
Pradėkite lyginti netrukus, nes didesnė galia užtikrina spartesnį įkaitimą.
„Azur 8000” serijos lygintuvai skleidžia iki 100 g/min itin galingą ir tolygų garą, kad raukšles pašalintumėte greičiau.
Itin ilgas garų srautas suteikia užtikrina didesnį efektyvumą, kad pašalintumėte susigulėjusias raukšles iš storesnių audinių, pavyzdžiui, jūsų mėgstamų džinsų. Iki 260 g turbogarų srautas dar efektyvesniam lyginimui.
Apdovanojimai
4.3
iš 5
29
Atsiliepimai
Олександр 1
17/07/2023
Україна
Akcijos dalis
Чудовий виріб
Легке та комфортне прасування, справляє враження електричний кабель- надійний та довгий
Argumentai už
Кабель, система подачі пару
Argumentai prieš
Не виявлено
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска
Xeli
27/03/2026
България
Удесен продукт
Ползвам я от 1 година почти, страхотен продукт, едшнствената цабележка, че не цагрява мигновено, трябват и около 5 минути
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur от серия 8000 DST8050/20 Парна ютия
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur от серия 8000 DST8050/20 Парна ютия
Ivy*
30/07/2025
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Spokojenost
Super žehlička, nemusím řešit nastavení teploty a jen žehlím :-) a opravdu žádný materiál není problém a nestalo se, že bych něco spálila či jinak poškodila. S funkčností žehličky jsem naprosto spokojená. Jediná maličkatá "závada" je, že šňůra nejde omotat kolem žehličky...či jinak pevně smotat při ukládání žehličky. U minulé žehličky jsem šňůru omotala a nikde šňůra nepřekážela a žehlička tím byla skladnější. Vyřešila jsem to suchým zipem, kterým smotanou šňůru omotám.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička