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  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
  • Puikūs rezultatai iš karto
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8000 serijos „Azur“Garintuvas

DST8070/80

5
| (1) Apžvalga

2 Apdovanojimai

Puikūs rezultatai iš karto
Galingas lyginimas naudojant mūsų naują „Philips Azur 8000 Series“ lygintuvą. Dėl 260 g turbogarų funkcijos dabar galite akimirksniu pašalinti sunkiai išlyginamas raukšles. Ilgai nelaukę pradėkite lyginti 3 000 W galia ir pasiekite puikius rezultatus su galingais, nepertraukiamais garais.
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Lyginimo prekių ženklas

Galingas garas ir išmanus energijos naudojimas

Puikūs rezultatai iš karto

  • 3000 W galia

  • 110 g/min. nepertraukiami garai

  • 260 g turbogarų pliūpsnis

  • Užtikriname, kad nesudeginsite

Vienas optimalus temperatūros nustatymas užtikrina, kad nesudeginsite

Vienas optimalus temperatūros nustatymas užtikrina, kad nesudeginsite

Vienas optimalus nustatymas visiems lyginamiems audiniams. Užtikriname, kad nesudeginsite. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos galime garantuoti, kad šis lygintuvas niekada nesudegins jokių lyginamų audinių, todėl galite saugiai lyginti viską nuo džinsų iki šilko, nuo lino iki kašmyro, bet kokia tvarka, nelaukdami, kol pasikeis temperatūra, ir iš anksto nerūšiuodami drabužių.

„SteamGlide Elite“ lygintuvo padas geriausiam slydimui ir patvarumui

„SteamGlide Elite“ lygintuvo padas geriausiam slydimui ir patvarumui

Tolygiai braukite per raukšles itin glotniu, drabužius tausojančiu „SteamGlide Elite“ padu. Itin lygus „SteamGlide Elite“ padas yra patvarus, atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.

Lyginkite be vargo su išmaniu automatiniu garų srautu

Lyginkite be vargo su išmaniu automatiniu garų srautu

Greitai ir su minimaliomis pastangomis užbaikite lyginimą, naudodami naują judesio jutiklio technologiją, kuri atpažįsta, kai judinate lygintuvą, ir automatiškai paleidžia garą.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

1

Apžvalga

4
3
2
1

14/07/2026

Slovensko

Slovensko

Rýchlo, kvalitne, bez námahy

Je super 👍, rýchlo, jednoducho a dobre vyžehlené všetky druhy materiálov ⬆️. Nemusí sa nastavovať teplota. Jediné mínus, že má veľkú "spotrebu" vody 😔

Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron

Date of Use 2026-07-01

Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron

Date of Use 2026-07-01

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.