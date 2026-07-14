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DST8070/80
Lyginimo prekių ženklas
3000 W galia
110 g/min. nepertraukiami garai
260 g turbogarų pliūpsnis
Užtikriname, kad nesudeginsite
Vienas optimalus nustatymas visiems lyginamiems audiniams. Užtikriname, kad nesudeginsite. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos galime garantuoti, kad šis lygintuvas niekada nesudegins jokių lyginamų audinių, todėl galite saugiai lyginti viską nuo džinsų iki šilko, nuo lino iki kašmyro, bet kokia tvarka, nelaukdami, kol pasikeis temperatūra, ir iš anksto nerūšiuodami drabužių.
Tolygiai braukite per raukšles itin glotniu, drabužius tausojančiu „SteamGlide Elite“ padu. Itin lygus „SteamGlide Elite“ padas yra patvarus, atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.
Greitai ir su minimaliomis pastangomis užbaikite lyginimą, naudodami naują judesio jutiklio technologiją, kuri atpažįsta, kai judinate lygintuvą, ir automatiškai paleidžia garą.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
Števka
14/07/2026
Slovensko
Rýchlo, kvalitne, bez námahy
Je super 👍, rýchlo, jednoducho a dobre vyžehlené všetky druhy materiálov ⬆️. Nemusí sa nastavovať teplota. Jediné mínus, že má veľkú "spotrebu" vody 😔
Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron
Date of Use 2026-07-01
Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron
Date of Use 2026-07-01