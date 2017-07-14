30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Mėgaukitės „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ muzika per belaidį ryšį
Klausykitės muzikos belaidžiu ryšiu per „Bluetooth®“. Naudodami šią „Philips“ prijungimo stotelę leiskite muziką iš kompaktinių diskų ar „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ per „Lightning“ jungtį ir mėgaukitės plataus diapazono, jaudinančiu ir itin švariu garsu – tai garantuoja „LivingSound“ ir „PureDigital“
Belaidžiai studijiniai
su „Lightning“ jungtimi
Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“ per naująją „Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir mėgaukitės neprilygstamu pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis muzika ir nesijaudinti dėl baterijos.
„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.
Patento patvirtinimo laukianti „Philips LivingSound“ technologija praplečia malonumo erdvę (idealią klausymosi vietą jūsų kambaryje), todėl galite mėgautis įtraukiančia muzika plačioje zonoje. Derindama įvairius garso procesorius, „LivingSound“ atkuria sceninio garso sodrumą ir erdvines detales, kurios dažnai pasimeta kompaktiškoje stereosistemoje. Malonumo erdvė yra didesnė nei tikėtasi – garsas kambaryje pasklinda plačiau ir tolygiau. Dabar jūsų muzika nėra apribota tradiciškai siauroje zonoje. Mėgaukitės optimaliu stereogarsu platesnėje zonoje.
4.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
MZet
14/07/2017
Polska
dobry sprzęt do pokoju dziecka
dobrze grająca i zdecydowanie ładnie wyglądająca wieża. Użytkuję ją ponad 4 lata. Jedyna wada to zacinający się od pewnego czasu czytnik CD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DTM5095 wieża z podstawką dokującą
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DTM5095 wieża z podstawką dokującą