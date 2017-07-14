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Nutraukta gamyba

Philips Fideliosu „DualDock“ stotele

DTM5095/12

4

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Mėgaukitės „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ muzika per belaidį ryšį

Klausykitės muzikos belaidžiu ryšiu per „Bluetooth®“. Naudodami šią „Philips“ prijungimo stotelę leiskite muziką iš kompaktinių diskų ar „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ per „Lightning“ jungtį ir mėgaukitės plataus diapazono, jaudinančiu ir itin švariu garsu – tai garantuoja „LivingSound“ ir „PureDigital“

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Mėgaukitės „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ muzika per belaidį ryšį

  • Belaidžiai studijiniai

  • su „Lightning“ jungtimi

Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį

Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį

Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“ per naująją „Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir mėgaukitės neprilygstamu pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis muzika ir nesijaudinti dėl baterijos.

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

su„LivingSound“ didesniam, gilesniam stereogarsui

su„LivingSound“ didesniam, gilesniam stereogarsui

Patento patvirtinimo laukianti „Philips LivingSound“ technologija praplečia malonumo erdvę (idealią klausymosi vietą jūsų kambaryje), todėl galite mėgautis įtraukiančia muzika plačioje zonoje. Derindama įvairius garso procesorius, „LivingSound“ atkuria sceninio garso sodrumą ir erdvines detales, kurios dažnai pasimeta kompaktiškoje stereosistemoje. Malonumo erdvė yra didesnė nei tikėtasi – garsas kambaryje pasklinda plačiau ir tolygiau. Dabar jūsų muzika nėra apribota tradiciškai siauroje zonoje. Mėgaukitės optimaliu stereogarsu platesnėje zonoje.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

14/07/2017

Polska

Polska

dobry sprzęt do pokoju dziecka

dobrze grająca i zdecydowanie ładnie wyglądająca wieża. Użytkuję ją ponad 4 lata. Jedyna wada to zacinający się od pewnego czasu czytnik CD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DTM5095 wieża z podstawką dokującą

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DTM5095 wieża z podstawką dokującą

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