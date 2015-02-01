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Nutraukta gamyba

su „DualDock“ stotele

DTM5096/12

3.3

| (3) Atsiliepimai

Išskirtinis muzikos menas

Klausykitės muzikos naudodami aukštos kokybės belaidį „Bluetooth®“ transliavimą, CD atkūrimą, „iPod“, „iPad“ ir „iPhone“ ryšį su „DualDock“ arba prijunkite įrenginį prie papildomos įvesties. Ši visa apimanti 3.1 sistema yra viskas, ko reikia galingam garsui.

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Išskirtinis muzikos menas

  • „Bluetooth®“

200 W RMS bendroji išvesties galia

200 W RMS bendroji išvesties galia

Šios sistemos bendroji išvesties galia – 200 W RMS. RMS („Root Mean Square“) yra tipinis garso galios matavimo vienetas arba tiksliau – vatais matuojama elektros energija, kuri yra perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamo garso galią. Kuo daugiau vatų, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso galia.

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.

FM išankstinis funkcijų nustatymas

FM išankstinis funkcijų nustatymas

Skaitmeninis FM radijas siūlo papildomų muzikos kolekcijos parinkčių „Philips“ garso sistemoje. Paprasčiausiai suraskite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.3

iš 5

3

Atsiliepimai

3
2

01/02/2015

Česká republika

Česká republika

velmi spokojen

Když jsem si ho přivezl bohužel nedobíjel iphone5, nicméně reklamace byla vyřízena výměnou za nový a ten maká na 1.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DTM5096 dokovací hudební systém

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DTM5096 dokovací hudební systém

10/09/2017

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt, ale...

...jest jeden element, którego producent nie przemyślał, a mianowicie spód wieży, a konkretnie miejsce łączenia podstawy z wieżą. Jest to pilśniowa deska, która w trakcie transportu może ulec bardzo łatwo poważnemu uszkodzeniu. W wyniku tego uszkodzenia sprzęt może być pochylony i niestabilny. Zaś koszt naprawy jest wysoki, ponieważ jest to część zintegrowania z głośnikiem, w skutek czego trzeba wymieniać za duże pieniądze całą obudowę. Na szczęście nie wpływa to na ogólne funkcjonowanie całego produktu. Wieża przy niewielkim stopniu głośności gra czysto i potężnie zarazem. Jeśli ktoś szuka możliwości słuchania mptrójek bez konieczności włączania komputera, to jest to bardzo dobre rozwiązanie. W dodatku można przenosić wieżę w dowolne miejsce, w którym jest źródło prądu, co jest jego dodatkową zaletą.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DTM5096 wieża z podstawką dokującą

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DTM5096 wieża z podstawką dokującą

26/11/2013

Česká republika

Česká republika

chyba při přehrávání CD

Tato recenze se týká předchozího modelu, který již v nabídce společnosti Philips není, tj. DCM5090. Při přehrávání originálních CD dochází k naprosto nežádoucímu vkládání mezer mezi tracky, a to i tam, kde v nahrávce tracky na sebe plynule navazují. Navíc mezera je vložena způsobem, kterému naprosto nerozumím. Konec tracku je useknutý, pak je vložena mezera a nakonec dozní konec tracku. Tímto způsobem jsou nahrávky např. oper znehodnoceny zcela zásadně.

Ši apžvalga buvo parašyta apie DTM5096 dokovací hudební systém

Ši apžvalga buvo parašyta apie DTM5096 dokovací hudební systém

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