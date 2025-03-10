30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
5 gėrimai
Klasikinis pieno putų plakiklis
Blizgi juoda
Mėgaukitės populiariais kavos receptais – nuo klasikinio espreso, įprastos juodos kavos, silpnojo espreso iki ledinės kavos – ir puikia temperatūra, aromatu ir puta. Taip pat galima gauti karšto vandens arbatai. Mūsų unikali virimo sistema puikiai išgauna pupelių skonį lėtesniu srautu ir žemesnėmis temperatūromis. Pridėkite ledo kubelių į gėrimą ir mėgaukitės skania ir intensyvia ledine kava.
Dėl modernaus jutiklinio ekrano su spalvotomis piktogramomis galite lengvai pasirinkti savo mėgstamus gėrimus. Pasidarykite tokią kavą, kokią mėgstate, su „My Coffee Choice“ funkcija: pasirinkite mėgstamą kavos stiprumą, virimo trukmę ir pieno putų lygį pagal savo skonį.
Mūsų patentuota „SilentBrew“ technologija sumažina aparato skleidžiamus garsus, kad galėtumėte dar labiau mėgautis aromatingos kavos ruošimu. Naudojant garso izoliacijos ir tylaus malimo technologiją, mūsų aparatai skleidžia 40 % mažiau triukšmo nei ankstesni modeliai ir turi „Quiet Mark“ sertifikatą.
Supraskite produktų apžvalgas
4.4
iš 5
65
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
Aleksė2
10/03/2025
Lietuva
Labai patinka
Juodos kavos mylėtojams patiks šis kavos aparatas, nes ruošia iki 5 gėrimų. Taip pat prireikus galima suplakti pieną su kapučinatoriumi. Geras kainos ir kokybės santykis.
Argumentai už
Juoda kava. Kapučinatorius
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3300 serijos EP3324/40 Visiškai automatinis espreso kavos aparatas
Neli.
28/12/2024
România
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Este ce ne-am dorit.
Răsfățul perfect cu o cafea buna! Recomand cu drag!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Seria 3300 EP3329/70 Espresor complet automat
Tikocs
28/11/2024
Magyarország
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Teljesen jó
Minden olyan funkcióval rendelkezik amire nekem az itthoni felhasználáshoz szükséges. Finom kávét főz, könnyen tisztán tartható.
Argumentai už
Esztétikus, kompakt, felhasználóbarát.
Argumentai prieš
Kicsit hangos, és rezeg.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3300 Series EP3324/40 Automata eszpresszógép
Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant pasaulio geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2023 m.).