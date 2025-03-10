  • Lengviausias būdas mėgautis šviežių pupelių kava
3300 serijosVisiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP3324/40

4.4
| (65) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį
Lengviausias būdas mėgautis šviežių pupelių kava
Vienu prilietimu mėgaukitės 5 karštais ir gaiviais puikaus aromato ir temperatūros gėrimais su puta. Klasikinis pieno plakiklis leidžia lengvai paruošti tirštą pieną jūsų kapučinams arba karštą pieną jūsų karštiems šokoladams.
Kavos pasirinkimas ir pritaikymas be vargo

Lengviausias būdas mėgautis šviežių pupelių kava

  • 5 gėrimai

  • Klasikinis pieno putų plakiklis

  • Juoda ir blizgi kašmyro pilka

Mėgaukitės 5 karštais ir gaiviais gėrimais vienu judesiu ir be vargo

Mėgaukitės populiariais kavos receptais – nuo klasikinio espreso, įprastos juodos kavos, silpnojo espreso iki ledinės kavos – ir puikia temperatūra, aromatu ir puta. Taip pat galima gauti karšto vandens arbatai. Mūsų unikali virimo sistema puikiai išgauna pupelių skonį lėtesniu srautu ir žemesnėmis temperatūromis. Pridėkite ledo kubelių į gėrimą ir mėgaukitės skania ir intensyvia ledine kava.

Lengvas kavos pasirinkimas ir valdymas

Dėl modernaus jutiklinio ekrano su spalvotomis piktogramomis galite lengvai pasirinkti savo mėgstamus gėrimus. Pasidarykite tokią kavą, kokią mėgstate, su „My Coffee Choice“ funkcija: pasirinkite mėgstamą kavos stiprumą, virimo trukmę ir pieno putų lygį pagal savo skonį.

Šilko švelnumo puta jūsų kapučinams arba karštiems šokoladams

Lengvai paruoškite savo mėgstamą kavą su pienu vos 2 žingsniais. Klasikinis pieno putų plakiklis paruošia tirštas pieno putas, į kurias galite pilti espresą ir mėgautis skaniu kapučinu. Taip pat galite paruošti karštą pieną savo karštiems šokoladams.

Techninės savybės

Atsiliepimai

4.4

iš 5

65

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

5
4
3
2
1

Aleksė2

10/03/2025

Lietuva

Labai patinka

Juodos kavos mylėtojams patiks šis kavos aparatas, nes ruošia iki 5 gėrimų. Taip pat prireikus galima suplakti pieną su kapučinatoriumi. Geras kainos ir kokybės santykis.

Argumentai už

Juoda kava. Kapučinatorius

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3300 serijos EP3324/40 Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

Neli.

28/12/2024

România

Akcijos dalis

Patvirtintas pirkėjas

Este ce ne-am dorit.

Răsfățul perfect cu o cafea buna! Recomand cu drag!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Seria 3300 EP3329/70 Espresor complet automat

Tikocs

28/11/2024

Magyarország

Akcijos dalis

Patvirtintas pirkėjas

Teljesen jó

Minden olyan funkcióval rendelkezik amire nekem az itthoni felhasználáshoz szükséges. Finom kávét főz, könnyen tisztán tartható.

Argumentai už

Esztétikus, kompakt, felhasználóbarát.

Argumentai prieš

Kicsit hangos, és rezeg.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3300 Series EP3324/40 Automata eszpresszógép

Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant pasaulio geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2023 m.).