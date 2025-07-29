Mėgaukitės 5 populiariais kavos receptais – nuo klasikinio espreso, įprastos juodos kavos, kapučino, pieno su espresu iki ledinės kavos – ir puikia kavos temperatūra, aromatu ir puta. Taip pat galima gauti karšto vandens arbatai. Mūsų unikali virimo sistema puikiai išgauna pupelių skonį lėtesniu srautu ir žemesnėmis temperatūromis. Pridėkite ledo kubelių į gėrimą ir mėgaukitės skania ir intensyvia ledine kava.
Dėl modernaus jutiklinio ekrano su spalvotomis piktogramomis galite lengvai pasirinkti savo mėgstamus gėrimus. Pasidarykite tokią kavą, kokią mėgstate, su „My Coffee Choice“ funkcija: pasirinkite mėgstamą kavos stiprumą, virimo trukmę ir pieno putų lygį pagal savo skonį.
Dėl galingos cikloninio putojimo technologijos „LatteGo“ vienu mygtuko paspaudimu automatiškai paruošia šilkinio švelnumo pieno putą jūsų kavai su pienu net ir naudojant jūsų mėgstamus augalinius pieno pakaitalus.
Naminukė
29/07/2025
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Pakankamai užtenka funkcijų
Man patinka kavos aparatai Philips. Jau turiu antrą aparatą. Tiesiog paprastas naudojimas. Nėra sudėtingų funkcijų. Gražus dizainas
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3300 serijos EP3343/70 Visiškai automatinis espreso kavos aparatas
Kristi855
28/05/2025
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Yra pliusų yra minusų
Daro skanią kavą . Minusai kad negalima padidinti kavos puodelio tūrio didesnio, yra labai ribotai, nedideliam puodeliui dar, kad kavos pupeles stebėti reikia ar pasiekia skylę malimui. Ir kai vanduo apačioje prisipildo neperspėja . Daugiau kaip ir viskas gerai.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3300 serijos EP3343/70 Visiškai automatinis espreso kavos aparatas
Kęstutis
17/03/2024
Lietuva
Puikus pagalbininkas ryte
Aparatą įsigijome prieš kelis mėnesius, ir šis nenustoja džiuginti. Veikia gana tyliai, kava skani, putos suplaka gausiai. Lengva priežiūra ir valymas. Rekomenduoju.
Argumentai už
Tylus
Argumentai prieš
Nėra
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3300 serijos EP3343/70 Visiškai automatinis espreso kavos aparatas
Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2023 m.).
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.