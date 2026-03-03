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Nutraukta gamyba
FC8019/01
5 dulkių maišeliai
Vienas standartas tinka visiems
Popierinis maišelis
Higieniška uždarymo sistema
Originalus „Philips s-bag®“ tinka naudoti su visais „Philips“ ir „Electrolux Group“ („Electrolux“, AEG, „Volta“, „Tornado“) dulkių siurbliais su maišeliu. Kad išvengtumėte nesibaigiančios dulkių maišelių paieškos, paprasčiausiai ieškokite „s-bag®“ logotipo.
„s-bag® Classic“ yra aukštos kokybės popierinis maišelis, sulaikantis daugiau nei 95 % dulkių ir dalelių, todėl jis yra gerokai efektyvesnis nei įprastas dulkių siurblio popierinis maišelis.
Specialus sulenkimas neleidžia „s-bag® Classic“ maišeliui plyšti stipriai siurbiant ir apsaugo nuo pažeidimų įsiurbus aštrių objektų.
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