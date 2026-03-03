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  • „s-bag® Classic“
  • „s-bag® Classic“

Nutraukta gamyba

s-bagDulkių siurblių maišeliai

FC8019/01

„s-bag® Classic“
„s-bag®“ yra universalus dulkių maišelis, skirtas daugeliui „Philips“ ir „Electrolux“ („Electrolux“, „Volta“, „Tornado“, AEG) dulkių siurbliams su maišeliu. Pirkdami keičiamus maišelius, ieškokite „s-bag®“ logotipo. Naudodami neoriginalius maišelius galite sugadinti siurblį.
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Filtruoja iki 95 % dulkių

„s-bag® Classic“

  • 5 dulkių maišeliai

  • Vienas standartas tinka visiems

  • Popierinis maišelis

  • Higieniška uždarymo sistema

Paprasta pasirinkti dėl universalaus standarto

Paprasta pasirinkti dėl universalaus standarto

Originalus „Philips s-bag®“ tinka naudoti su visais „Philips“ ir „Electrolux Group“ („Electrolux“, AEG, „Volta“, „Tornado“) dulkių siurbliais su maišeliu. Kad išvengtumėte nesibaigiančios dulkių maišelių paieškos, paprasčiausiai ieškokite „s-bag®“ logotipo.

Filtruoja iki 95 % dulkių

Filtruoja iki 95 % dulkių

„s-bag® Classic“ yra aukštos kokybės popierinis maišelis, sulaikantis daugiau nei 95 % dulkių ir dalelių, todėl jis yra gerokai efektyvesnis nei įprastas dulkių siurblio popierinis maišelis.

Unikaliai sulankstomas – dar atsparesnis

Unikaliai sulankstomas – dar atsparesnis

Specialus sulenkimas neleidžia „s-bag® Classic“ maišeliui plyšti stipriai siurbiant ir apsaugo nuo pažeidimų įsiurbus aštrių objektų.

Techninės savybės

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