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s-bag Dulkių siurblių maišeliai

Nutraukta gamyba

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s-bagDulkių siurblių maišeliai

FC8019/03

s-bag Dulkių siurblių maišeliai

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

„s-bag®“ yra universalus dulkių maišelis, skirtas visiems „Philips“ ir „Electrolux“ („Electrolux“, AEG, „Volta“, „Tornado“) dulkių siurbliams su maišeliu. Pirkdami keičiamus maišelius, ieškokite „s-bag®“ logotipo. Naudodami neoriginalius maišelius galite sugadinti siurblį.

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  • 7 July 2026