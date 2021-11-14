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Nutraukta gamyba
4 dulkių maišeliai
Vienas standartas tinka visiems
Sugeria kvapus
Puikiai tinka gyvūnų augintojams
Originalus „Philips s-bag®“ tinka naudoti su visais „Philips“ ir „Electrolux Group“ („Electrolux“, AEG, „Volta“, „Tornado“) dulkių siurbliais su maišeliu. Kad išvengtumėte nesibaigiančios dulkių maišelių paieškos, paprasčiausiai ieškokite „s-bag®“ logotipo.
Priešingai nei kiti dulkių maišeliai, „s-bag®“ sugeriantis kvapus maišelis pagamintas iš atsparios sintetinės medžiagos, kuri padengta kvapą sugeriančiu vašku, todėl sulaiko nemalonius kvapus ir neleidžia jiems sklisti iš dulkių siurblio. Šis dulkių siurblio maišelis puikiai tinka auginantiems gyvūnus.
Sintetinė dulkių siurblio maišelio medžiaga išfiltruoja iki 99 % dulkių ir smulkių dalelių. Ji filtruoja orą veiksmingiau už įprastus popierinius maišelius ir surenka ore esančius alergenus.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
coach85
14/11/2021
Україна
Якість рівня Philips
В наборі йде 4 шт. В порівннянні з будь-якими другими мішками цих вистачає набагато довше і вони дійсно зовсім не пропускають пил на зовні. Фільтрує чудово, на інших фільтрах нічого неи лишається . Повітря чисте - запаху пилу зовсім немає. Єдиний стандарт S-bag - зумісний с Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado, що також дуже зручно, так як міняв старий пилосос Philips на новий і не довелось докупопувати нові мішки.
Argumentai už
Тільки переваги
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа