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  • „s-bag®“ sugeriantis kvapus
  • „s-bag®“ sugeriantis kvapus
  • „s-bag®“ sugeriantis kvapus
  • „s-bag®“ sugeriantis kvapus
  • „s-bag®“ sugeriantis kvapus
  • „s-bag®“ sugeriantis kvapus

Nutraukta gamyba

„s-bag“Dulkių siurblių maišeliai

FC8023/04

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
„s-bag®“ sugeriantis kvapus
„s-bag®“ yra universalus dulkių maišelis, skirtas visiems „Philips“ ir „Electrolux“ („Electrolux“, AEG, „Volta“, „Tornado“) dulkių siurbliams su maišeliu. Pirkdami keičiamus maišelius, ieškokite „s-bag®“ logotipo. Naudodami neoriginalius maišelius galite sugadinti siurblį.
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Sugeria kvapus, idealus gyvūnų augintojams

„s-bag®“ sugeriantis kvapus

  • 4 dulkių maišeliai

  • Vienas standartas tinka visiems

  • Sugeria kvapus

  • Puikiai tinka gyvūnų augintojams

Paprasta pasirinkti dėl universalaus standarto

Paprasta pasirinkti dėl universalaus standarto

Originalus „Philips s-bag®“ tinka naudoti su visais „Philips“ ir „Electrolux Group“ („Electrolux“, AEG, „Volta“, „Tornado“) dulkių siurbliais su maišeliu. Kad išvengtumėte nesibaigiančios dulkių maišelių paieškos, paprasčiausiai ieškokite „s-bag®“ logotipo.

Sugeria ir neutralizuoja nemalonius kvapus

Sugeria ir neutralizuoja nemalonius kvapus

Priešingai nei kiti dulkių maišeliai, „s-bag®“ sugeriantis kvapus maišelis pagamintas iš atsparios sintetinės medžiagos, kuri padengta kvapą sugeriančiu vašku, todėl sulaiko nemalonius kvapus ir neleidžia jiems sklisti iš dulkių siurblio. Šis dulkių siurblio maišelis puikiai tinka auginantiems gyvūnus.

Išfiltruoja iki 99 % dulkių

Išfiltruoja iki 99 % dulkių

Sintetinė dulkių siurblio maišelio medžiaga išfiltruoja iki 99 % dulkių ir smulkių dalelių. Ji filtruoja orą veiksmingiau už įprastus popierinius maišelius ir surenka ore esančius alergenus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

14/11/2021

Україна

Україна

Якість рівня Philips

В наборі йде 4 шт. В порівннянні з будь-якими другими мішками цих вистачає набагато довше і вони дійсно зовсім не пропускають пил на зовні. Фільтрує чудово, на інших фільтрах нічого неи лишається . Повітря чисте - запаху пилу зовсім немає. Єдиний стандарт S-bag - зумісний с Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado, що також дуже зручно, так як міняв старий пилосос Philips на новий і не довелось докупопувати нові мішки.

Argumentai už

Тільки переваги

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа

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