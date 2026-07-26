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Įkraunamo siurblio-šluotos priedas

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Įkraunamo siurblio-šluotos priedas

FC8093/01

Įkraunamo siurblio-šluotos priedas

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Vadovai ir dokumentacija

Visas priedų rinkinys su ilginamąja žarna, minkštu šepetėliu ir ilgu siauru įrankiu padės lengviau išvalyti automobilį. Suderinamas su „SpeedPro (Aqua)“, „SpeedPro Max (Aqua)“, „5000 Series (Aqua)“, 7000, „8000 Series (Aqua)“ ir „AquaTrio Cordless 9000 Series“.

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  • 26 July 2026