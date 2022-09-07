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Nutraukta gamyba

Performer ActiveDulkių siurblys su maišeliu

FC8660/91

4
| (4) Atsiliepimai

1 apdovanojimas

Itin veiksmingas
Su naujuoju „Philips Performer Active“ siurbsite švariau, nes jame įdiegta „Airflow Plus“ technologija ir naudojamas „TriActive“ antgalis.
Peržiūrėti visas naudas

Mažesnės energijos sąnaudos

Itin veiksmingas

  • „AirflowMax“ technologija

  • „TriActive+“ antgalis

  • EPA 10 plaunamas filtras

Moderni „AirflowMax“ technologija užtikrina išskirtinį siurbimą

Moderni „AirflowMax“ technologija užtikrina išskirtinį siurbimą

„AirflowMax“ technologija maksimaliai padidina oro srautą, todėl dulkių maišelis prisipildo tolygiai ir pasiekiama didelė siurbimo galia, net maišeliui prisipildžius!

Naujasis „trys viename“ „TriActive+“ antgalis surenka purvą ir dulkes

Naujasis „trys viename“ „TriActive+“ antgalis surenka purvą ir dulkes

„TriActive+“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes, 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą, 3) išvalo šalia baldų ir sienų esančius dulkes ir purvą dvejais šoniniais šepečiais.

4 l dulkių talpa – ilgesnis valymas

4 l dulkių talpa – ilgesnis valymas

Specialiai sukurta 4 l dulkių kamera leidžia optimaliai išnaudoti dulkių maišelį, todėl galite valyti ilgiau.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-1679595

Atsiliepimai

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4.0

iš 5

4

Atsiliepimai

4
3
2

07/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Много съм доволна от продукта, който закупих.

Изключително добро съотношение качество - цена, което за мен е много важно.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8660/91 Прахосмукачка с торбичка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8660/91 Прахосмукачка с торбичка

01/03/2016

Česká republika

Česká republika

Kvalitní výrobek

Používán párkrát, naprostá spokojenost, pracuje jak má a to na koberci i na vinylu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač

13/07/2015

Česká republika

Česká republika

Vysavac je lehky a ma vyborny saci vykon

Vysavac je lehky a dostatecne dlouhy elektricky kabel. Vysavani ozkouseno na dlazbe a linu :-)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač

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