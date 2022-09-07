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Nutraukta gamyba
FC8660/91
„AirflowMax“ technologija
„TriActive+“ antgalis
EPA 10 plaunamas filtras
„AirflowMax“ technologija maksimaliai padidina oro srautą, todėl dulkių maišelis prisipildo tolygiai ir pasiekiama didelė siurbimo galia, net maišeliui prisipildžius!
„TriActive+“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes, 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą, 3) išvalo šalia baldų ir sienų esančius dulkes ir purvą dvejais šoniniais šepečiais.
Specialiai sukurta 4 l dulkių kamera leidžia optimaliai išnaudoti dulkių maišelį, todėl galite valyti ilgiau.
Apdovanojimai
4.0
iš 5
4
Atsiliepimai
irenstef
07/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Много съм доволна от продукта, който закупих.
Изключително добро съотношение качество - цена, което за мен е много важно.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8660/91 Прахосмукачка с торбичка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8660/91 Прахосмукачка с торбичка
Tom42
01/03/2016
Česká republika
Kvalitní výrobek
Používán párkrát, naprostá spokojenost, pracuje jak má a to na koberci i na vinylu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač
krenem00
13/07/2015
Česká republika
Vysavac je lehky a ma vyborny saci vykon
Vysavac je lehky a dostatecne dlouhy elektricky kabel. Vysavani ozkouseno na dlazbe a linu :-)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač