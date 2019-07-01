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Nutraukta gamyba
Priešalerginis filtras
4 l
„Turbo“ šepetys
Mūsų išskirtinis „TriActive+“ antgalis švelniai praskiria kilimą, kad išvalytų giliau. Per priekinius ir šoninius oro kanalus įtraukiami trupiniai, siurbiama visai šalia baldų ir sienų.
Minkšti šepetėlio šereliai ant antgalio parketui kruopščiai valo ir saugo kietas grindis nuo įbrėžimų.
Gaminiui naudojama tyli technologija, kad būtų siurbiama tyliai. Šis dulkių siurblys veikia 70 dB garsumu.
4.5
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Pusok
01/07/2019
Lietuva
Super geras!
[Employee of philipsglobal] Puikus dulkiu siurblys. Man jis labai patinka, kadangi atitiko mano lukescius. Galiu tik rekomenduoti :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Cat & Dog FC8682/09 Dulkių siurblys su maišeliu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Cat & Dog FC8682/09 Dulkių siurblys su maišeliu
UżytkownikAnia1
11/06/2018
Polska
Odkurzacz spełnia moje oczekiwania
Odkurzacz jest dokładnie tym produktem jaki zamawiałam. Także jestem zadowolna z zakupu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Cat & Dog FC8682/09 Odkurzacz workowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Cat & Dog FC8682/09 Odkurzacz workowy