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Performer Cat & Dog Dulkių siurblys su maišeliu

Nutraukta gamyba

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Performer Cat & DogDulkių siurblys su maišeliu

FC8682/09

Performer Cat & Dog Dulkių siurblys su maišeliu

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Performer Cat & Dog Vacuum cleaner with bag FC8682/09 - English (US)

  • PDF fail., 1.3 MB
  • 18 March 2024

User Manual Philips Performer Vacuum cleaner with bag

  • PDF fail., 1.6 MB
  • 14 March 2024

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Trikčių diagnostika ir šalinimas

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