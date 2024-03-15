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Visos serijos

  • Originalus 800 serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 800 serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 800 serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 800 serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 800 serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 800 serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 800 serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 800 serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 800 serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 800 serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 800 serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 800 serijos oro valytuvo filtras

Originalus pakaitinis filtrasIntegruotas trys viename

FY0293/30

5

| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Originalus 800 serijos oro valytuvo filtras

Originalus pakaitinis filtras oro valytuvui: „trys viename“ HEPA „NanoProtect“, aktyvinta anglis ir priešfiltris saugo nuo taršos, žiedadulkių, dulkių, augintinių pleiskanų ir virusų dalelių.

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Suderinami produktai
800i serija

800i serija
Kompaktiškas oro valytuvas

AC0850/11

Veiksmingai sulaiko 99,9 % nano dalelių (1)

Originalus 800 serijos oro valytuvo filtras

  • Filtruoja 99,5 % 0,003 µm dydžio dalelių

  • Dėžutėje: 1 filtras

  • Naudojimo trūkmė iki 1 metų

  • Originalus „Philips“ filtras

Tinka 800 serijai

Tinka 800 serijai

Pakaitiniai filtrai „Philips“ 800 serijos oro valytuvams: AC0830, AC0850. Oro valytuvo modelis nurodytas prietaiso apačioje.

Ilgaamžiai filtrai, naudojami iki 1 metų

Ilgaamžiai filtrai, naudojami iki 1 metų

Filtrai užtikrina optimalų filtravimo efektyvumą iki 1 metų (2), sumažindami nepatogumus ir išlaidas. Reguliariai keiskite priešfiltrį, kad filtras veiktų optimaliai.

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras yra pritaikytas jūsų prietaisui. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, visada naudokite „Philips“ filtrą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

15/03/2024

Polska

Polska

Skuteczny oczyszczacz powietrza

Nieduże rozmiary, elegancki wygląd, bardzo skuteczny, szczególnie w trybie turbo. Stosuję go w pomieszczeniu o powierzchni poniżej 20m². Skuteczność potwierdzona niezależnym laserowym smogometrem.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

04/05/2023

Polska

Polska

SUPER PRODUKT

BARDZO WYDAJNY I CICHY :) GDY JEST W TRYBIE NOCNYM BEZ PROBLEMU MOZNA ZASNĄĆ ;) SYN BARDZO ZADOWOLONY

Ši apžvalga buvo parašyta apie Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

Ši apžvalga buvo parašyta apie Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

10/07/2024

Srbija

Srbija

Preciscivac S 800

Proizvod je odlican za mannji prostor,ja ga koristim u spavacoj sobi,ali treba da imate na stanju rezervne filtere

Argumentai už

Za manji prostor odlican

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem

Date of Use 2023-07-10

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem

Date of Use 2023-07-10

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Iš pro filtrą praleisto oro, patikrinta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 um ir 0,3 um, iUTA institutas

  2. (2) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.