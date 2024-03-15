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Originalus 800 serijos oro valytuvo filtras
Originalus pakaitinis filtras oro valytuvui: „trys viename“ HEPA „NanoProtect“, aktyvinta anglis ir priešfiltris saugo nuo taršos, žiedadulkių, dulkių, augintinių pleiskanų ir virusų dalelių.
Filtruoja 99,5 % 0,003 µm dydžio dalelių
Dėžutėje: 1 filtras
Naudojimo trūkmė iki 1 metų
Originalus „Philips“ filtras
Pakaitiniai filtrai „Philips“ 800 serijos oro valytuvams: AC0830, AC0850. Oro valytuvo modelis nurodytas prietaiso apačioje.
Filtrai užtikrina optimalų filtravimo efektyvumą iki 1 metų (2), sumažindami nepatogumus ir išlaidas. Reguliariai keiskite priešfiltrį, kad filtras veiktų optimaliai.
Originalus „Philips“ filtras yra pritaikytas jūsų prietaisui. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, visada naudokite „Philips“ filtrą.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Iwona2024
15/03/2024
Polska
Skuteczny oczyszczacz powietrza
Nieduże rozmiary, elegancki wygląd, bardzo skuteczny, szczególnie w trybie turbo. Stosuję go w pomieszczeniu o powierzchni poniżej 20m². Skuteczność potwierdzona niezależnym laserowym smogometrem.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
KarolinaTINA
04/05/2023
Polska
SUPER PRODUKT
BARDZO WYDAJNY I CICHY :) GDY JEST W TRYBIE NOCNYM BEZ PROBLEMU MOZNA ZASNĄĆ ;) SYN BARDZO ZADOWOLONY
Ši apžvalga buvo parašyta apie Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
Ši apžvalga buvo parašyta apie Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
Zeka26
10/07/2024
Srbija
Preciscivac S 800
Proizvod je odlican za mannji prostor,ja ga koristim u spavacoj sobi,ali treba da imate na stanju rezervne filtere
Argumentai už
Za manji prostor odlican
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem
Date of Use 2023-07-10
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem
Date of Use 2023-07-10
(1) Iš pro filtrą praleisto oro, patikrinta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 um ir 0,3 um, iUTA institutas
(2) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.