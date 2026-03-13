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Oro valytuvas ir oro drėkintuvas
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Originalus pakaitinis filtras „NanoProtect HEPA“
Nutraukta gamyba
Palaikymas
FY1410/10
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Eco passport Philips Nano Protect Filter - English (US)
„NanoProtect HEPA“ užtikrina apsaugą nuo virusų, bakterijų, žiedadulkių, dulkių, PM2,5 ir naminių gyvūnėlių pleiskanų.
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