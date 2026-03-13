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Originalus pakaitinis filtras „NanoProtect HEPA“

Nutraukta gamyba

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Originalus pakaitinis filtras„NanoProtect HEPA“

FY1410/10

Originalus pakaitinis filtras „NanoProtect HEPA“

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Eco passport Philips Nano Protect Filter - English (US)

  • PDF fail., 403.1 kB
  • 13 March 2026

„NanoProtect HEPA“ užtikrina apsaugą nuo virusų, bakterijų, žiedadulkių, dulkių, PM2,5 ir naminių gyvūnėlių pleiskanų.

  • PDF fail.
  • 8 April 2026

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