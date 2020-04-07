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FY2425/30
Originalus drėkinimo filtras 2000i serijai
Originalus „Philips“ drėkinimo filtras idealiai tinka prietaisui, kad jis nuolat veiktų našiai. Jam naudojama „NanoCloud“ technologija, kuri skleidžia nematomą miglą sudrėkindama orą ir 99 % sumažindama bakterijų pasklidimą (1)
Tinka 2000i serijai
Dėžutėje: 1 filtras
Naudojimo trukmė 6 mėn.
Originalus „Philips“ filtras
Pakaitinis filtras „Philips“ 2000i serijos „du viename“ oro valytuvui ir drėkintuvui: AC2721, AC2726, AC2729. Oro valytuvo modelis nurodytas prietaiso apačioje.
Filtrai užtikrina optimalų filtravimo efektyvumą iki 6 mėnesių (1), sumažindami nepatogumus ir išlaidas
Originalus „Philips“ filtras yra pritaikytas jūsų prietaisui. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, visada naudokite „Philips“ filtrą.
3.0
iš 5
2
Atsiliepimai
IonG
07/04/2020
România
Curatare usoara?
Curatarea presupune scufundarea intr-o solutie de otet pana cand cad depunerile, apoi uscarea 'la umbra'. Asta poate dura o zi sau mai mult, timp in care purificatorul de aer nu functioneaza. Filtrul de schimb trebuie montat in suport, suport care contine filtrul vechi aflat in proces de curatare. Nu poti asadar sa inlocuiesti un filtru cu altul, fara a-l arunca pe cel vechi...Frumooos... In Bucuresti eu trebuie sa curat filtrul asta la fiecare luna (asa-i apa pe la noi), altfel aparatul intra intr-o eroare (E6) care nu-i explicata in niciun manual. Aceiasi eroare apare si daca senzorii de praf sunt murdari asa ca de fircare data curat senzorii, prefiltrul si filtrul de umidificare...Un aparat care cere timp si dedicatie. Daca-l recomand? Da, n-am incotro!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare
AdrianFlorescu
06/01/2020
România
Trebuie schimbar des
De 6 luni detin un purificator&umidificator AC2729/50 care inca se mai vinde si aici. Chiar daca nu e momentul conform aplicatiei sa schimb acest filtru, eu stand in Bucuresti am folosit non-stop acest purificator si filtrul acesta a inceput sa scoata un miros mai putin placut (lucru mentionat si de producator ca se poate intampla). Eh, surpriza a venit acum cand nu este pe stock la niciun magazin. Intr-adevar ridica umiditatea asa cum trebuie, dar eu zic ca cei de la philips trebuie sa vanda in pachete de cate 3 bucati aceste filtre, sau sa construiasca un inlocuitor ce nu necesita schimbarea chiar deloc.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare
Ši apžvalga buvo parašyta apie Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare
(1) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.
(2) Palyginti su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, remiantis nepriklausomoje laboratorijoje atliktu tyrimu