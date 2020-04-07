GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425

Originalus pakaitinis filtrasDrėkinimo filtras

FY2425/30

3

| (2) Atsiliepimai

Originalus drėkinimo filtras 2000i serijai

Originalus „Philips“ drėkinimo filtras idealiai tinka prietaisui, kad jis nuolat veiktų našiai. Jam naudojama „NanoCloud“ technologija, kuri skleidžia nematomą miglą sudrėkindama orą ir 99 % sumažindama bakterijų pasklidimą (1)

Peržiūrėti visas naudas

Suderinami produktai

2000i serija

2000i serija
Oro valytuvas ir drėkintuvas

AC2729/10

2000i serija

2000i serija
Oro valytuvas ir drėkintuvas

AC2729/13

Higieniškai drėkinanti „NanoCloud“ technologija

Originalus drėkinimo filtras 2000i serijai

  • Tinka 2000i serijai

  • Dėžutėje: 1 filtras

  • Naudojimo trukmė 6 mėn.

  • Originalus „Philips“ filtras

Tinka „Philips“ 2000i serijai „du viename“

Tinka „Philips“ 2000i serijai „du viename“

Pakaitinis filtras „Philips“ 2000i serijos „du viename“ oro valytuvui ir drėkintuvui: AC2721, AC2726, AC2729. Oro valytuvo modelis nurodytas prietaiso apačioje.

Ilgalaikiai filtrai, veikiantys iki 6 mėnesių

Ilgalaikiai filtrai, veikiantys iki 6 mėnesių

Filtrai užtikrina optimalų filtravimo efektyvumą iki 6 mėnesių (1), sumažindami nepatogumus ir išlaidas

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras yra pritaikytas jūsų prietaisui. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, visada naudokite „Philips“ filtrą.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

3.0

iš 5

2

Atsiliepimai

5
4
2
1

07/04/2020

România

România

Curatare usoara?

Curatarea presupune scufundarea intr-o solutie de otet pana cand cad depunerile, apoi uscarea 'la umbra'. Asta poate dura o zi sau mai mult, timp in care purificatorul de aer nu functioneaza. Filtrul de schimb trebuie montat in suport, suport care contine filtrul vechi aflat in proces de curatare. Nu poti asadar sa inlocuiesti un filtru cu altul, fara a-l arunca pe cel vechi...Frumooos... In Bucuresti eu trebuie sa curat filtrul asta la fiecare luna (asa-i apa pe la noi), altfel aparatul intra intr-o eroare (E6) care nu-i explicata in niciun manual. Aceiasi eroare apare si daca senzorii de praf sunt murdari asa ca de fircare data curat senzorii, prefiltrul si filtrul de umidificare...Un aparat care cere timp si dedicatie. Daca-l recomand? Da, n-am incotro!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare

06/01/2020

România

România

Trebuie schimbar des

De 6 luni detin un purificator&umidificator AC2729/50 care inca se mai vinde si aici. Chiar daca nu e momentul conform aplicatiei sa schimb acest filtru, eu stand in Bucuresti am folosit non-stop acest purificator si filtrul acesta a inceput sa scoata un miros mai putin placut (lucru mentionat si de producator ca se poate intampla). Eh, surpriza a venit acum cand nu este pe stock la niciun magazin. Intr-adevar ridica umiditatea asa cum trebuie, dar eu zic ca cei de la philips trebuie sa vanda in pachete de cate 3 bucati aceste filtre, sau sa construiasca un inlocuitor ce nu necesita schimbarea chiar deloc.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare

Ši apžvalga buvo parašyta apie Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.

  2. (2) Palyginti su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, remiantis nepriklausomoje laboratorijoje atliktu tyrimu