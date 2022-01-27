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Įkvėpkite kitokio oro
„Philips“ valytuvas „du viename“ išvalo iki 85 m² ploto kambarius ir greitai drėkina orą 600 ml/val. greičiu. Naudojant valdymą programoje ir jutiklius, jis nuskaito orą ir automatiškai prisitaiko taip, kad sudrėkintų orą ir išvalytų jį nuo alergenų ir teršalų.
Išvalo iki 85 m² ploto kambarius
330 m³/val. švaraus oro greitis (CADR)
600 ml/val. drėkinimo greitis
Prijungta prie programėlės „Air+“
360 laipsnių galingas oro srautas tiekia švarų orą į kiekvieną kambario kampą 330 m3/val. CADR (švaraus oro tiekimo greičiu), kruopščiai išvalo patalpas ir apsaugo žmones nuo bakterijų, virusų, žiedadulkių, dulkių, naminių gyvūnėlių pleiskanų, dulkių erkučių, kenksmingų dujų, nemalonių kvapų ir kitokių teršalų
Tik „Philips“ oro valytuvai turi 3 sluoksnių filtravimą su „NanoProtect HEPA“ filtru, aktyvintųjų anglių filtru ir priešfiltriu, padedantį pašalinti 99,97 % iki 0,003 mikrono dydžio dalelių (3). „NanoProtect HEPA“ technologija ne tik sulaiko teršalus, bet ir naudoja elektrostatinį krūvį, kad juos pritrauktų, taip išvalydama iki 2 kartų daugiau oro nei naudojant tradicinį „HEPA H13“ filtravimą ir su didesniu energiniu našumu*.
Sulaiko aerozolius, įskaitant tuos, kuriuose gali būti kvėpavimo takų ligas sukeliančių virusų. Nepriklausomus bandymus atliko „Airmid Healthgroup“ ir nustatė, kad prietaisas iš oro pašalina iki 99,9 % virusų ir aerozolių (5).
4.6
iš 5
260
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
Lektorė
27/01/2022
Lietuva
Mano mylimiausias Philips prietaisas!
Greitai sudrekina namus! Naktinis režimas tyliai palaiko 60 % iki ryto. Gerai valo orą, miegamaijam dulkių kiekis žyliai sumažėja.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000i serijos AC2729/50 oro valytuvas ir drėkintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000i serijos AC2729/50 oro valytuvas ir drėkintuvas
Romualdas
20/03/2021
Lietuva
Puikus Drėkintuvas
Operatyviai buvo pristatytas drėkintuvas, lengva naudotis, viskas gerai suprantama, veikia be sutrikimų. Prekė atitinka savo kainą.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000i serijos AC2729/50 oro valytuvas ir drėkintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000i serijos AC2729/50 oro valytuvas ir drėkintuvas
Bakuze
08/10/2020
Lietuva
Kaina atitinka kokybę, liuks
Kambario drėgmė ir oro švarumo indikatorius per pusvalandį pasiekė nustatytas reikšmes. Visu galingumu triukšmo lygis didokas, bet nustačius mažesnes apsukas veikia tyliai ir puikiai jaučiamas gaivus oras. Rekomenduoju, nesigailėsite.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000i serijos AC2729/50 oro valytuvas ir drėkintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000i serijos AC2729/50 oro valytuvas ir drėkintuvas
CADR (švaraus oro tiekimo greitis): išbandė trečioji šalis pagal GB/T 18801-2015
20 m² patalpoje: tai yra teorinė vieno valymo trukmė, apskaičiuota padalijant 250 m³/val. CADR iš 48 m³ patalpos tūrio (darant prielaidą, kad patalpos grindų plotas yra 20 m², o patalpos aukštis – 2,4 m).
Drėkinimo greitis: išbandyta GB/T 23332 „Philips“ vidaus klimato kameroje 2017 m. Kameros plotas 25 m², pradinė temperatūra 20 ± 2 °C, santykinė drėgmė 30 ± 3 % SD.
Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymą atliko „Airmid Healthgroup Ltd.“. Išbandyta 28,5 m³ bandymo kameroje, užterštoje ore plintančiu gripo A(H1N1) virusu.
Nepasklinda baltos dulkės ir neatsiranda drėgnų dėmių: nepriklausomas trečiosios šalies bandymas „Mineralų nusėdimo iš skysčio lašelių ant baldų nustatymas“ pagal DIN 44973, IUTA e.V. Buvo nustatomas mineralų nuosėdų kiekis ant baldų iš ore sklandančių skysčio lašelių per 3 val.
Profesionalų klasės jutiklis: standartinė komplektacija su „Grim“ jutikliu ir palyginimas su pramoniniu infraraudonųjų spindulių jutikliu.
Mažiau bakterijų: išbandyta Šanchajaus matavimo ir bandymų technologijų institute (SIMT) 30 m3 kameroje pagal GB21551.3-2010, naudojant (Staphylococcus albus) 8032 kaip bandomąją bakteriją
Apskaičiuota pagal NRCC-54013 standartą naudojant cigarečių dūmus, CADR patikrinta pagal GB/T18801-2015 standartą.
Patalpos ore sklandančių bakterijų koncentracija priklauso nuo daugelio veiksnių, pvz., oro kaitos, patalpos ploto ir konfigūracijos.
Rezultatai paremti iš prietaiso pasklidusios bakterijos Staphylococcus albus kiekiu. Bandymų metu į vandens bakelius buvo pilamas sterilizuotas vanduo su minėta bakterija. (Filtrai, jei įmanoma, buvo išimti iš prietaisų).
2017 m. išbandyta trečiosios šalies bandymų laboratorijoje naudojant filtravimo terpę su NaCl aerozoliu, priskirtą 3 nm dydžiui pagal DIN71460-1.
2017 m. išbandyta trečiosios šalies bandymų laboratorijoje tikrinant 1 praleidimo veiksmingumą su 5,33 cm/s oro srautu.
„Philips“ oro valytuvai pasižymi didesniu švaraus oro tiekimo greičiu ir energijos vartojimo efektyvumu su „NanoProtect HEPA“ filtru nei su „HEPA H13“ filtru (išbandyta pagal GB / T 18801).
Iš oro, kuris patenka į filtrą; išbandyta su NaCl aerozoliu trečiosios šalies laboratorijoje.