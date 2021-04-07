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FY1410/30
Tinka 1000i ir 2000i serijoms
Dėžutėje: 1 filtras
2 metų naudojimo laikas
Originalus „Philips“ filtras
Pakaitiniai filtrai „Philips“ 1000i ir 2000i serijos „du viename“ oro valytuvams ir drėkintuvams: AC1214,AC1215, AC1217, AC2721,AC2726,AC2729. Oro valytuvo modelis nurodytas prietaiso apačioje.
Filtrai užtikrina optimalų filtravimo efektyvumą iki 2 metų (2), sumažindami rūpesčius ir išlaidas.
Originalus „Philips“ filtras yra pritaikytas jūsų prietaisui. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, visada naudokite „Philips“ filtrą.
1.9
iš 5
9
Atsiliepimai
Kosmykov
07/04/2021
Україна
Отличный фильтр
Отлично очищает воздух, хорошо чувствуется когда приходишь из очищенной комнаты
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect
lubo1972
24/11/2020
България
Отличен ефект на пречистване на въздуха
Уреда работи добре, включен е 24ч на минимална степен
Argumentai už
Има осезаем ефект от пречистването
Argumentai prieš
Няма налични консумативи в търговската мрежа, само година и половина след покупката!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър
Neřeknu
04/03/2025
Česká republika
Podivné
Pochybuju, že čistička hodnotí zanesenost filtru čidlem. Měří maximálně interval od poslední výměny, takže pokud máte nárazové znečištění (třeba stavba od vedle) nebude to brát v potaz. Což vrhá stín pochybností i na čidla kvality vzduchu jako takové. Vždy se opotřebovávají i čidla, ale ty měnit/seřizovat nemusíte?
Ši apžvalga buvo parašyta apie Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr
Ši apžvalga buvo parašyta apie Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr
(1) Iš pro filtrą praleisto oro, patikrinta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 um ir 0,3 um, iUTA institutas
(2) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.