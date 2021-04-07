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Visos serijos

  • Originalus pakaitinis filtras „du viename“ 1000i ir 2000i serij.
  • Originalus pakaitinis filtras „du viename“ 1000i ir 2000i serij.
  • Originalus pakaitinis filtras „du viename“ 1000i ir 2000i serij.
  • Originalus pakaitinis filtras „du viename“ 1000i ir 2000i serij.
  • Originalus pakaitinis filtras „du viename“ 1000i ir 2000i serij.
  • Originalus pakaitinis filtras „du viename“ 1000i ir 2000i serij.
  • Originalus pakaitinis filtras „du viename“ 1000i ir 2000i serij.
  • Originalus pakaitinis filtras „du viename“ 1000i ir 2000i serij.

1000i ir 2000i serijosHEPA „NanoProtect“ filtras

FY1410/30

1.9
| (9) Atsiliepimai
Originalus pakaitinis filtras „du viename“ 1000i ir 2000i serij.
Originalūs pakaitiniai „du viename“ oro valytuvo filtrai: HEPA „NanoProtect“ filtras, apsaugantis nuo teršalų, virusų, alergenų ir bakterijų
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Suderinami produktai
2000i serija

2000i serija
Oro valytuvas ir drėkintuvas

AC2729/10

2000i serija

2000i serija
Oro valytuvas ir drėkintuvas

AC2729/13

Veiksmingai sulaiko 99,97 % nano dalelių (1)

Originalus pakaitinis filtras „du viename“ 1000i ir 2000i serij.

  • Tinka 1000i ir 2000i serijoms

  • Dėžutėje: 1 filtras

  • 2 metų naudojimo laikas

  • Originalus „Philips“ filtras

Tinka „Philips“ 1000i ir 2000i serijoms

Tinka „Philips“ 1000i ir 2000i serijoms

Pakaitiniai filtrai „Philips“ 1000i ir 2000i serijos „du viename“ oro valytuvams ir drėkintuvams: AC1214,AC1215, AC1217, AC2721,AC2726,AC2729. Oro valytuvo modelis nurodytas prietaiso apačioje.

Ilgaamžiai filtrai, veikiantys iki 2 metų

Ilgaamžiai filtrai, veikiantys iki 2 metų

Filtrai užtikrina optimalų filtravimo efektyvumą iki 2 metų (2), sumažindami rūpesčius ir išlaidas.

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras yra pritaikytas jūsų prietaisui. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, visada naudokite „Philips“ filtrą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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1.9

iš 5

9

Atsiliepimai

3

07/04/2021

Україна

Україна

Отличный фильтр

Отлично очищает воздух, хорошо чувствуется когда приходишь из очищенной комнаты

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect

24/11/2020

България

България

Отличен ефект на пречистване на въздуха

Уреда работи добре, включен е 24ч на минимална степен

Argumentai už

Има осезаем ефект от пречистването

Argumentai prieš

Няма налични консумативи в търговската мрежа, само година и половина след покупката!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър

04/03/2025

Česká republika

Česká republika

Podivné

Pochybuju, že čistička hodnotí zanesenost filtru čidlem. Měří maximálně interval od poslední výměny, takže pokud máte nárazové znečištění (třeba stavba od vedle) nebude to brát v potaz. Což vrhá stín pochybností i na čidla kvality vzduchu jako takové. Vždy se opotřebovávají i čidla, ale ty měnit/seřizovat nemusíte?

Ši apžvalga buvo parašyta apie Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr

Ši apžvalga buvo parašyta apie Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Iš pro filtrą praleisto oro, patikrinta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 um ir 0,3 um, iUTA institutas

  2. (2) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.