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1000i ir 2000i serijos HEPA „NanoProtect“ filtras

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1000i ir 2000i serijosHEPA „NanoProtect“ filtras

FY1410/30

1000i ir 2000i serijos HEPA „NanoProtect“ filtras

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Vadovai ir dokumentacija

Eco passport Philips Nano Protect Filter - English (US)

  • PDF fail., 403.1 kB
  • 13 March 2026

Originalūs pakaitiniai „du viename“ oro valytuvo filtrai: HEPA „NanoProtect“ filtras, apsaugantis nuo teršalų, virusų, alergenų ir bakterijų

  • PDF fail.
  • 26 July 2026

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