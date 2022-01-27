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Įkvėpkite kitokio oro
„Philips“ valytuvas „du viename“ išvalo iki 80 m² ploto kambarius ir greitai drėkina orą 600 ml/val. greičiu. Naudodamas valdymą programoje ir jutiklius, jis nuskaito orą ir automatiškai prisitaiko taip, kad sudrėkintų orą ir išvalytų jį nuo alergenų ir teršalų.
Išvalo iki 85 m² ploto kambarius
330 m³/val. švaraus oro greitis (CADR)
600 ml/val. drėkinimo greitis
Prijungta prie programėlės „Air+“
Sulaiko aerozolius, įskaitant tuos, kuriuose gali būti kvėpavimo takų ligas sukeliančių virusų. Nepriklausomus bandymus atliko „Airmid Healthgroup“ ir nustatė, kad prietaisas iš oro pašalina iki 99,9 % virusų ir aerozolių (5).
„NanoCloud“ technologija drėkina orą tyliai ir efektyviai, kad liktų iki 99 % mažiau bakterijų (6). „NanoCloud“ veikia natūralaus garinimo būdu, kad būtų sudaryta nematoma švaraus vandens garų nanomolekulių migla. Jos yra smulkios, todėl drėkina orą tolygiai, o bakterijoms ir mineralams labai sunku prie jų prisijungti – taip užkertamas kelias bakterijoms plisti ir išvengiama baltų nuosėdų kambaryje (7).
Pasirinkite režimą „du viename“ arba tik valytuvo režimą vienu mygtuko paspaudimu. Automatiniu režimu jutikliai išmaniai parenka namams tinkamą greitį. Leiskite valytuvą bet kuriuo automatiniu režimu (bendruoju arba alergenų), miego režimu arba pasirinkite iš 4 greičio lygių: 1, 2, 3 ir „Turbo“, kad visiškai valdytumėte oro srautą ir garso lygį.
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4.6
iš 5
253
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
Lektorė
27/01/2022
Lietuva
Mano mylimiausias Philips prietaisas!
Greitai sudrekina namus! Naktinis režimas tyliai palaiko 60 % iki ryto. Gerai valo orą, miegamaijam dulkių kiekis žyliai sumažėja.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000i serijos AC2729/50 oro valytuvas ir drėkintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000i serijos AC2729/50 oro valytuvas ir drėkintuvas
Romualdas
20/03/2021
Lietuva
Puikus Drėkintuvas
Operatyviai buvo pristatytas drėkintuvas, lengva naudotis, viskas gerai suprantama, veikia be sutrikimų. Prekė atitinka savo kainą.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000i serijos AC2729/50 oro valytuvas ir drėkintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000i serijos AC2729/50 oro valytuvas ir drėkintuvas
Bakuze
08/10/2020
Lietuva
Kaina atitinka kokybę, liuks
Kambario drėgmė ir oro švarumo indikatorius per pusvalandį pasiekė nustatytas reikšmes. Visu galingumu triukšmo lygis didokas, bet nustačius mažesnes apsukas veikia tyliai ir puikiai jaučiamas gaivus oras. Rekomenduoju, nesigailėsite.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000i serijos AC2729/50 oro valytuvas ir drėkintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000i serijos AC2729/50 oro valytuvas ir drėkintuvas
(1) CADR: išbandė trečioji šalis pagal GB/T 18801-2015 standartą.
(2) Apskaičiuota pagal NRCC-54013 standartą naudojant cigarečių dūmus, CADR patikrinta pagal GB/T18801-2015 standartą.
(3) 2017 m. išbandyta trečiosios šalies bandymų laboratorijoje naudojant filtravimo terpę su NaCl aerozoliu, priskirtą 3 nm dydžiui pagal DIN71460-1.
(4) išbandyta trečiosios šalies laboratorijoje, 30 m³ kameroje pagal GB21551.3-2010 (naudojant Staphylococcus albus 8032 kaip bandomąją bakteriją). Išbandyta MAX režimu po 60 minučių.
(5) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymas atliktas „Airmid Health Ltd“ 28,5 m³ kameros su ore esančiu gripo virusu A(H1N1). Oro valytuvai savaime neapsaugo nuo COVID-19, bet gali būti apsaugos plano dalis (JAV aplinkos apsaugos agentūra).
(6) Palyginta su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, išbandyta nepriklausomoje laboratorijoje
(7) Palyginta su ultragarsine drėkinimo technologija. Mineralų nusėdimas ant baldų buvo išbandytas trečiosios šalies laboratorijoje per 3 valandas pagal DIN 44973, IUTA e.V.
(8) Išbandyta GB/T 23332 „Philips“ vidaus klimato kameroje 2017 m. Kameros plotas 25 m², pradinė temperatūra 20 ± 2 °C, santykinė drėgmė 30 ± 3 % SD
(9) apskaičiuota pagal AHAM HU-1-2016 7.3 punktą, remiantis drėkinimu, kuris buvo išbandytas pagal GB/T 23332-2018
(10) Išbandyta trečiosios šalies laboratorijoje pagal JAV pakeistą Federalinių teisės aktų kodekso 42 antraštinės dalies 84 dalį
(11) Apskaičiuotasis vidutinis garso slėgis 1,5 metro atstumu nuo įrenginio atliekant matavimus pagal IEC 60704. Garso slėgio lygis priklauso nuo patalpos konstrukcijos, apdailos elementų bei įrenginio ir klausytojo padėties.
(12) „Philips“ oro valytuvai pasižymi didesniu švaraus oro tiekimo greičiu ir energijos vartojimo efektyvumu su „NanoProtect HEPA“ filtru nei su „HEPA H13“ filtru (išbandyta pagal GB/T 18801).
(13) *Iš oro, kuris patenka į filtrą; išbandyta su NaCl aerozoliu trečiosios šalies laboratorijoje.