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  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
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  • AC2729_13_Slim_RFT_Print_CMYK.tif
  • AC2729_13_TEC_Online_RGB.tif
  • AC2729_13_B2_Print_CMYK.tif
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • AC2729_13_B1_Online_RGB.tif
  • AC2729_13_Slim_F_Online_RGB.tif
  • AC2729_13_D2_Online_RGB.tif
  • AC3829_10_PDP_ONLINE_RGB.tif
  • AC2729_13_PUP_Print_CMYK.tif

2000i serijaOro valytuvas ir drėkintuvas

AC2729/13

4.6

| (253) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį

Įkvėpkite kitokio oro

„Philips“ valytuvas „du viename“ išvalo iki 80 m² ploto kambarius ir greitai drėkina orą 600 ml/val. greičiu. Naudodamas valdymą programoje ir jutiklius, jis nuskaito orą ir automatiškai prisitaiko taip, kad sudrėkintų orą ir išvalytų jį nuo alergenų ir teršalų.

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Pašalina 99,97 % 0,003 mikrometro dydžio dalelių

Įkvėpkite kitokio oro

  • Išvalo iki 85 m² ploto kambarius

  • 330 m³/val. švaraus oro greitis (CADR)

  • 600 ml/val. drėkinimo greitis

  • Prijungta prie programėlės „Air+“

Prietaisas iš oro pašalina iki 99,9 % virusų ir aerozolių

Prietaisas iš oro pašalina iki 99,9 % virusų ir aerozolių

Sulaiko aerozolius, įskaitant tuos, kuriuose gali būti kvėpavimo takų ligas sukeliančių virusų. Nepriklausomus bandymus atliko „Airmid Healthgroup“ ir nustatė, kad prietaisas iš oro pašalina iki 99,9 % virusų ir aerozolių (5).

„NanoCloud“ technologija – higieniškas drėkinimas be vargo

„NanoCloud“ technologija – higieniškas drėkinimas be vargo

„NanoCloud“ technologija drėkina orą tyliai ir efektyviai, kad liktų iki 99 % mažiau bakterijų (6). „NanoCloud“ veikia natūralaus garinimo būdu, kad būtų sudaryta nematoma švaraus vandens garų nanomolekulių migla. Jos yra smulkios, todėl drėkina orą tolygiai, o bakterijoms ir mineralams labai sunku prie jų prisijungti – taip užkertamas kelias bakterijoms plisti ir išvengiama baltų nuosėdų kambaryje (7).

„Du viename“ ir tik valytuvas su automatiniais ir rankiniais režimais

„Du viename“ ir tik valytuvas su automatiniais ir rankiniais režimais

Pasirinkite režimą „du viename“ arba tik valytuvo režimą vienu mygtuko paspaudimu. Automatiniu režimu jutikliai išmaniai parenka namams tinkamą greitį. Leiskite valytuvą bet kuriuo automatiniu režimu (bendruoju arba alergenų), miego režimu arba pasirinkite iš 4 greičio lygių: 1, 2, 3 ir „Turbo“, kad visiškai valdytumėte oro srautą ir garso lygį.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

253

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

27/01/2022

Lietuva

Lietuva

Mano mylimiausias Philips prietaisas!

Greitai sudrekina namus! Naktinis režimas tyliai palaiko 60 % iki ryto. Gerai valo orą, miegamaijam dulkių kiekis žyliai sumažėja.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000i serijos AC2729/50 oro valytuvas ir drėkintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000i serijos AC2729/50 oro valytuvas ir drėkintuvas

20/03/2021

Lietuva

Lietuva

Puikus Drėkintuvas

Operatyviai buvo pristatytas drėkintuvas, lengva naudotis, viskas gerai suprantama, veikia be sutrikimų. Prekė atitinka savo kainą.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000i serijos AC2729/50 oro valytuvas ir drėkintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000i serijos AC2729/50 oro valytuvas ir drėkintuvas

08/10/2020

Lietuva

Lietuva

Kaina atitinka kokybę, liuks

Kambario drėgmė ir oro švarumo indikatorius per pusvalandį pasiekė nustatytas reikšmes. Visu galingumu triukšmo lygis didokas, bet nustačius mažesnes apsukas veikia tyliai ir puikiai jaučiamas gaivus oras. Rekomenduoju, nesigailėsite.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000i serijos AC2729/50 oro valytuvas ir drėkintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000i serijos AC2729/50 oro valytuvas ir drėkintuvas

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  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) CADR: išbandė trečioji šalis pagal GB/T 18801-2015 standartą.

  2. (2) Apskaičiuota pagal NRCC-54013 standartą naudojant cigarečių dūmus, CADR patikrinta pagal GB/T18801-2015 standartą.

  3. (3) 2017 m. išbandyta trečiosios šalies bandymų laboratorijoje naudojant filtravimo terpę su NaCl aerozoliu, priskirtą 3 nm dydžiui pagal DIN71460-1.

  4. (4) išbandyta trečiosios šalies laboratorijoje, 30 m³ kameroje pagal GB21551.3-2010 (naudojant Staphylococcus albus 8032 kaip bandomąją bakteriją). Išbandyta MAX režimu po 60 minučių.

  5. (5) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymas atliktas „Airmid Health Ltd“ 28,5 m³ kameros su ore esančiu gripo virusu A(H1N1). Oro valytuvai savaime neapsaugo nuo COVID-19, bet gali būti apsaugos plano dalis (JAV aplinkos apsaugos agentūra).

  6. (6) Palyginta su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, išbandyta nepriklausomoje laboratorijoje

  7. (7) Palyginta su ultragarsine drėkinimo technologija. Mineralų nusėdimas ant baldų buvo išbandytas trečiosios šalies laboratorijoje per 3 valandas pagal DIN 44973, IUTA e.V.

  8. (8) Išbandyta GB/T 23332 „Philips“ vidaus klimato kameroje 2017 m. Kameros plotas 25 m², pradinė temperatūra 20 ± 2 °C, santykinė drėgmė 30 ± 3 % SD

  9. (9) apskaičiuota pagal AHAM HU-1-2016 7.3 punktą, remiantis drėkinimu, kuris buvo išbandytas pagal GB/T 23332-2018

  10. (10) Išbandyta trečiosios šalies laboratorijoje pagal JAV pakeistą Federalinių teisės aktų kodekso 42 antraštinės dalies 84 dalį

  11. (11) Apskaičiuotasis vidutinis garso slėgis 1,5 metro atstumu nuo įrenginio atliekant matavimus pagal IEC 60704. Garso slėgio lygis priklauso nuo patalpos konstrukcijos, apdailos elementų bei įrenginio ir klausytojo padėties.

  12. (12) „Philips“ oro valytuvai pasižymi didesniu švaraus oro tiekimo greičiu ir energijos vartojimo efektyvumu su „NanoProtect HEPA“ filtru nei su „HEPA H13“ filtru (išbandyta pagal GB/T 18801).

  13. (13) *Iš oro, kuris patenka į filtrą; išbandyta su NaCl aerozoliu trečiosios šalies laboratorijoje.