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Tinka 1000i ir 2000i serijoms
Dėžutėje: 1 filtras
Naudojimo trūkmė iki 1 metų
Originalus „Philips“ filtras
Pakaitiniai filtrai „Philips“ 1000i ir 2000i serijos „du viename“ oro valytuvams ir drėkintuvams: AC1214,AC1215, AC1217, AC2721,AC2726,AC2729. Oro valytuvo modelis nurodytas prietaiso apačioje.
Filtrai užtikrina optimalų filtravimo efektyvumą iki 1 metų (2), sumažindami nepatogumus ir išlaidas.
Originalus „Philips“ filtras yra pritaikytas jūsų prietaisui. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, visada naudokite „Philips“ filtrą.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Михайло хх
23/06/2026
Україна
Який брати ?
А як що вже його нема який брати до моєї системи? В Мене модель АС2729?
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Date of Use 2026-06-23
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Date of Use 2026-06-23
Olgatod
13/09/2022
Україна
Виріб чудовий
Ок. Користуюся кліматичною системою з цим фільтром дуже задоволені
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
(1) Per filtrą tekantis oras buvo išbandytas „iUTA“ naudojant NaCl aerozolį pagal DIN71460-1.
(2) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.