GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Originalus pakaitinis filtras „du viename“ 1000i ir 2000i serij.
  • Originalus pakaitinis filtras „du viename“ 1000i ir 2000i serij.
  • Originalus pakaitinis filtras „du viename“ 1000i ir 2000i serij.
  • Originalus pakaitinis filtras „du viename“ 1000i ir 2000i serij.
  • Originalus pakaitinis filtras „du viename“ 1000i ir 2000i serij.
  • Originalus pakaitinis filtras „du viename“ 1000i ir 2000i serij.
  • Originalus pakaitinis filtras „du viename“ 1000i ir 2000i serij.
  • Originalus pakaitinis filtras „du viename“ 1000i ir 2000i serij.

1000i ir 2000i serijos oro valytuvasAktyvintųjų anglių filtras

FY1413/30

5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Originalus pakaitinis filtras „du viename“ 1000i ir 2000i serij.
Originalus pakaitinis oro valytuvo filtras: aktyvintųjų anglių filtras veiksmingai pašalina lakiuosius organinius junginius ir nemalonius kvapus, kad patalpų oras būtų švaresnis ir gaivesnis.
Peržiūrėti visas naudas
Suderinami produktai
2000i serija

2000i serija
Oro valytuvas ir drėkintuvas

AC2729/10

2000i serija

2000i serija
Oro valytuvas ir drėkintuvas

AC2729/13

Veiksmingai sumažina dujas ir kvapus

Originalus pakaitinis filtras „du viename“ 1000i ir 2000i serij.

  • Tinka 1000i ir 2000i serijoms

  • Dėžutėje: 1 filtras

  • Naudojimo trūkmė iki 1 metų

  • Originalus „Philips“ filtras

Tinka „Philips“ 1000i ir 2000i serijoms

Tinka „Philips“ 1000i ir 2000i serijoms

Pakaitiniai filtrai „Philips“ 1000i ir 2000i serijos „du viename“ oro valytuvams ir drėkintuvams: AC1214,AC1215, AC1217, AC2721,AC2726,AC2729. Oro valytuvo modelis nurodytas prietaiso apačioje.

Ilgaamžiai filtrai, naudojami iki 1 metų

Ilgaamžiai filtrai, naudojami iki 1 metų

Filtrai užtikrina optimalų filtravimo efektyvumą iki 1 metų (2), sumažindami nepatogumus ir išlaidas.

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras yra pritaikytas jūsų prietaisui. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, visada naudokite „Philips“ filtrą.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

23/06/2026

Україна

Україна

Який брати ?

А як що вже його нема який брати до моєї системи? В Мене модель АС2729?

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Date of Use 2026-06-23

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Date of Use 2026-06-23

13/09/2022

Україна

Україна

Виріб чудовий

Ок. Користуюся кліматичною системою з цим фільтром дуже задоволені

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Per filtrą tekantis oras buvo išbandytas „iUTA“ naudojant NaCl aerozolį pagal DIN71460-1.

  2. (2) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.