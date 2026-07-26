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Oro valytuvas ir oro drėkintuvas
Visos serijos
1000i ir 2000i serijos oro valytuvas Aktyvintųjų anglių filtras
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FY1413/30
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Originalus pakaitinis oro valytuvo filtras: aktyvintųjų anglių filtras veiksmingai pašalina lakiuosius organinius junginius ir nemalonius kvapus, kad patalpų oras būtų švaresnis ir gaivesnis.
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