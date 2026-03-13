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Oro valytuvas ir oro drėkintuvas
Visos serijos
2000i serija Oro valytuvas ir drėkintuvas
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AC2729/10
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Certificate Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier - English (US)
Quick start guide Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier AC2729/10 - English (US)
Visi (6)
Kokius filtrus turėčiau naudoti su „Philips“ oro valytuvu?
Ką reiškia 2,5 mikrometrų dalelių indikatorius „Philips“ oro valytuve?
Su prijungtu „Philips“ oro valytuvu suderinami „Wi-Fi“ tinklai
Ar galiu išjungti „Philips“ oro valytuvo ir oro drėkintuvo „Wi-Fi“ funkciją?
Ką reiškia „Philips“ oro valytuvo indikatoriai arba klaidų kodai?
„Philips“ drėkintuvo arba „Combi“ valytuvo–drėkintuvo laikymas
Originalus pakaitinis filtrasDrėkinimo filtras
1000i ir 2000i serijosHEPA „NanoProtect“ filtras
1000i ir 2000i serijos oro valytuvasAktyvintųjų anglių filtras
Nuolat šviečia arba mirksi „Philips“ oro valytuvo lemputė
Negaliu prijungti savo „Philips“ oro valytuvo prie programėlės
Oro kokybė naudojant „Philips“ oro valytuvą nepagerėja
Susisiekimas su „Philips“
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