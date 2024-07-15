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FY3430/30
Tinka 3000i serijai
Dėžutėje: 1 filtras
Naudojimo trukmė iki 3 metų
Originalus „Philips“ filtras
Pakaitiniai filtrai „Philips“ 3000i serijos oro valytuvams: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Oro valytuvo modelis nurodytas prietaiso apačioje.
Filtrai užtikrina optimalų filtravimo efektyvumą iki 3 metų (2), sumažindami nepatogumus ir išlaidas. Reguliariai keiskite priešfiltrį, kad filtras veiktų optimaliai.
Originalus „Philips“ filtras yra pritaikytas jūsų prietaisui. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, visada naudokite „Philips“ filtrą.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
Candy 24
15/07/2024
Україна
Очищувач повітря
Покращує якість повітря, знижуючи ризик алергії. Дуже задоволені .
Argumentai už
Все подобається
Argumentai prieš
Немає такого
Ši apžvalga buvo parašyta apie Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA
Ši apžvalga buvo parašyta apie Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA
(1) Iš pro filtrą praleisto oro, patikrinta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 um ir 0,3 um, iUTA institutas
(2) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.