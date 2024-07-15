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Visos serijos

  • Originalus 3000i serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 3000i serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 3000i serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 3000i serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 3000i serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 3000i serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 3000i serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 3000i serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 3000i serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 3000i serijos oro valytuvo filtras

Originalus pakaitinis filtrasIntegruotas trys viename

FY3430/30

5
| (1) Apžvalga
Originalus 3000i serijos oro valytuvo filtras
Originalus pakaitinis filtras oro valytuvui: „trys viename“ HEPA „NanoProtect“, aktyvinta anglis ir priešfiltris saugo nuo taršos, žiedadulkių, dulkių, augintinių pleiskanų ir virusų dalelių.
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Veiksmingai sulaiko 99,97 % nano dalelių (1)

Originalus 3000i serijos oro valytuvo filtras

  • Tinka 3000i serijai

  • Dėžutėje: 1 filtras

  • Naudojimo trukmė iki 3 metų

  • Originalus „Philips“ filtras

Tinka „Philips“ 3000i serijai

Tinka „Philips“ 3000i serijai

Pakaitiniai filtrai „Philips“ 3000i serijos oro valytuvams: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Oro valytuvo modelis nurodytas prietaiso apačioje.

Ilgaamžiai filtrai, naudojami iki 3 metų

Ilgaamžiai filtrai, naudojami iki 3 metų

Filtrai užtikrina optimalų filtravimo efektyvumą iki 3 metų (2), sumažindami nepatogumus ir išlaidas. Reguliariai keiskite priešfiltrį, kad filtras veiktų optimaliai.

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras yra pritaikytas jūsų prietaisui. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, visada naudokite „Philips“ filtrą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

4
3
2
1

15/07/2024

Україна

Україна

Очищувач повітря

Покращує якість повітря, знижуючи ризик алергії. Дуже задоволені .

Argumentai už

Все подобається

Argumentai prieš

Немає такого

Ši apžvalga buvo parašyta apie Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA

Ši apžvalga buvo parašyta apie Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Iš pro filtrą praleisto oro, patikrinta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 um ir 0,3 um, iUTA institutas

  2. (2) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.