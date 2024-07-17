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FY4440/30
3 filtrai viename iškart užtikrina puikius rezultatus
Mūsų 3 sluoksnių filtravimas su „NanoProtect HEPA“, aktyvintosiomis anglimis ir priešfiltriu užtikrina apsaugą nuo bakterijų, žiedadulkių, dulkių, PM2,5, naminių gyvūnėlių pleiskanų ir dujų.
Iki 36 mėnesių eksploatavimo trukmė
HEPA + aktyvintosios anglys + priešfiltris
Filtruoja 99,97 % 0,003μm dydžio dalelių
Filtruoja dujas ir kvapus
Originalus „Philips“ filtras buvo sukurtas kartu su pačiu įrenginiu, siekiant užtikrinti tobulą tinkamumą, kuris užtikrina nepertraukiamai sklandų prietaiso veikimą.
„Philips“ oro filtrai prieš palikdami gamyklą praeina privalomus ir griežtus tikrinimo bandymus. Jiems taikomi griežti eksploatavimo ir patvarumo bandymai, skirti nepertraukiamam darbui visą parą. Mūsų filtrai skirti užtikrinti didžiausią „Philips“ filtro našumą iki paskutinės filtrų tarnavimo laiko dienos.
Cilindrinį 3 viename filtrą sudaro trys filtravimo sluoksniai, kad jūsų įrenginys veiktų kaip pirmąją dieną. (6) Aktyvintosios anglys, HEPA ir priešfiltris sudaro optimalų derinį, kuris pašalina teršalus, virusus, alergenus ir bakterijas. Kad visada kvėpuotumėte švaresniu oru, rekomenduojame iš karto pakeisti visus tris filtrus.
3.1
iš 5
9
Atsiliepimai
Szabina94
17/07/2024
Magyarország
Kiváló :)
Nagyon sok port össze szed, kisfiam allergiája miatt szereztük be azóta itthon nincs gond! Csak ajánlani tudom!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Eredeti csereszűrő FY4440/30 Integrált 3 az 1-ben
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Eredeti csereszűrő FY4440/30 Integrált 3 az 1-ben
Alexxito
14/11/2020
Magyarország
A termék kiváló
Rengeteg por ,hajszál és szagokat eltávolítása kepes. Jo készülék.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Eredeti csereszűrő FY4440/30 Integrált 3 az 1-ben
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Eredeti csereszűrő FY4440/30 Integrált 3 az 1-ben
Mariusz1982PT
20/03/2023
Polska
Czas zycia diltra
Byloby 5 gwiazek gdyby wytrzymal chociaz 30 miesiecy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Zintegrowany filtr 3w1 FY4440/30 NanoProtect HEPA
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Zintegrowany filtr 3w1 FY4440/30 NanoProtect HEPA
(1) Rekomenduojamas eksploatavimo laikas apskaičiuojamas remiantis „Philips“ naudotojų vidutiniu naudojimo laiku ir PSO aplinkos taršos lygio miesto vietovėse duomenimis. Tikrasis eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo aplinkos ir dažnių.
(2) Taikoma tik pasirinktiems modeliams su jungiamumo funkcijomis
(3) Taikoma tik tose šalyse, kuriose yra „Philips“ parduotuvė
(4) HEPA filtro „NanoProtect“ medžiaga užtikrina mažesnį oro srauto pasipriešinimą nei HEPA H13 filtro medžiaga, todėl „Philips“ oro valytuvas su „NanoProtect“ užtikrina didesnį švaraus oro tiekimo greitį (CADR) nei tokio paties dydžio sertifikuotas HEPA H13 filtras
(5) Iš oro, kuris patenka į filtrą; išbandyta „iUTA“ su NaCl aerozoliu pagal DIN71460-1.
(6) Priklausomai nuo to, ar filtras naudojamas su AC1711, ar 1715 „Philips“ valytuvu
(7) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymą atliko „Airmid Health group Ltd.“. Išbandyta 28,5 m³ bandymo kameroje, užterštoje ore paskridusiu gripo A (H1N1) virusu.
(8) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymas išorinėje laboratorijoje, bandymų kameroje, užterštoje paukščių koronaviruso (IBV) aerozoliais, su „Philips HEPA NanoProtect“ filtru.