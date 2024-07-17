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  • FY4440_30.tif
  • Alternative Product Photograph Philips Series 3 Nano Protect Filter FY4440/30
  • FY4440_30.tif
  • Alternative Product Photograph Philips Series 3 Nano Protect Filter FY4440/30

Originalus pakaitinis filtrasIntegruotas trys viename

FY4440/30

3.1

| (9) Atsiliepimai

3 filtrai viename iškart užtikrina puikius rezultatus

Mūsų 3 sluoksnių filtravimas su „NanoProtect HEPA“, aktyvintosiomis anglimis ir priešfiltriu užtikrina apsaugą nuo bakterijų, žiedadulkių, dulkių, PM2,5, naminių gyvūnėlių pleiskanų ir dujų.

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Puikiai tinkantis originalus „Philips“ filtras

3 filtrai viename iškart užtikrina puikius rezultatus

  • Iki 36 mėnesių eksploatavimo trukmė

  • HEPA + aktyvintosios anglys + priešfiltris

  • Filtruoja 99,97 % 0,003μm dydžio dalelių

  • Filtruoja dujas ir kvapus

Puikiai tinka nuolatinei aukštai kokybei

Puikiai tinka nuolatinei aukštai kokybei

Originalus „Philips“ filtras buvo sukurtas kartu su pačiu įrenginiu, siekiant užtikrinti tobulą tinkamumą, kuris užtikrina nepertraukiamai sklandų prietaiso veikimą.

„Philips“ filtrai užtikrina, kad jūsų įrenginys veiks efektyviai

„Philips“ filtrai užtikrina, kad jūsų įrenginys veiks efektyviai

„Philips“ oro filtrai prieš palikdami gamyklą praeina privalomus ir griežtus tikrinimo bandymus. Jiems taikomi griežti eksploatavimo ir patvarumo bandymai, skirti nepertraukiamam darbui visą parą. Mūsų filtrai skirti užtikrinti didžiausią „Philips“ filtro našumą iki paskutinės filtrų tarnavimo laiko dienos.

3 filtrai viename užtikrina patogumą ir aukščiausią kokybę

3 filtrai viename užtikrina patogumą ir aukščiausią kokybę

Cilindrinį 3 viename filtrą sudaro trys filtravimo sluoksniai, kad jūsų įrenginys veiktų kaip pirmąją dieną. (6) Aktyvintosios anglys, HEPA ir priešfiltris sudaro optimalų derinį, kuris pašalina teršalus, virusus, alergenus ir bakterijas. Kad visada kvėpuotumėte švaresniu oru, rekomenduojame iš karto pakeisti visus tris filtrus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.1

iš 5

9

Atsiliepimai

17/07/2024

Magyarország

Magyarország

Kiváló :)

Nagyon sok port össze szed, kisfiam allergiája miatt szereztük be azóta itthon nincs gond! Csak ajánlani tudom!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Eredeti csereszűrő FY4440/30 Integrált 3 az 1-ben

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Eredeti csereszűrő FY4440/30 Integrált 3 az 1-ben

14/11/2020

Magyarország

Magyarország

A termék kiváló

Rengeteg por ,hajszál és szagokat eltávolítása kepes. Jo készülék.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Eredeti csereszűrő FY4440/30 Integrált 3 az 1-ben

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Eredeti csereszűrő FY4440/30 Integrált 3 az 1-ben

20/03/2023

Polska

Polska

Czas zycia diltra

Byloby 5 gwiazek gdyby wytrzymal chociaz 30 miesiecy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Zintegrowany filtr 3w1 FY4440/30 NanoProtect HEPA

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Zintegrowany filtr 3w1 FY4440/30 NanoProtect HEPA

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Rekomenduojamas eksploatavimo laikas apskaičiuojamas remiantis „Philips“ naudotojų vidutiniu naudojimo laiku ir PSO aplinkos taršos lygio miesto vietovėse duomenimis. Tikrasis eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo aplinkos ir dažnių.

  2. (2) Taikoma tik pasirinktiems modeliams su jungiamumo funkcijomis

  3. (3) Taikoma tik tose šalyse, kuriose yra „Philips“ parduotuvė

  4. (4) HEPA filtro „NanoProtect“ medžiaga užtikrina mažesnį oro srauto pasipriešinimą nei HEPA H13 filtro medžiaga, todėl „Philips“ oro valytuvas su „NanoProtect“ užtikrina didesnį švaraus oro tiekimo greitį (CADR) nei tokio paties dydžio sertifikuotas HEPA H13 filtras

  5. (5) Iš oro, kuris patenka į filtrą; išbandyta „iUTA“ su NaCl aerozoliu pagal DIN71460-1.

  6. (6) Priklausomai nuo to, ar filtras naudojamas su AC1711, ar 1715 „Philips“ valytuvu

  7. (7) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymą atliko „Airmid Health group Ltd.“. Išbandyta 28,5 m³ bandymo kameroje, užterštoje ore paskridusiu gripo A (H1N1) virusu.

  8. (8) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymas išorinėje laboratorijoje, bandymų kameroje, užterštoje paukščių koronaviruso (IBV) aerozoliais, su „Philips HEPA NanoProtect“ filtru.