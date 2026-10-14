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  • Standard Product Photo Philips NanoProtect filter Active Carbon FY6171/30
  • Packaging photograph Philips NanoProtect AC filter
  • Standard Product Photo Philips NanoProtect filter Active Carbon FY6171/30
  • Packaging photograph Philips NanoProtect AC filter

Nutraukta gamyba

„NanoProtect“ filtras, aktyvintosios anglys

FY6171/30

Įkvėpkite kitokio oro

Dvigubas aktyviosios anglies filtrų komplektas atlieka dvigubą darbą šalinant kvapus ir įvairias dujas

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Dvigubas veikimas, dviguba garantija

Įkvėpkite kitokio oro

  • Šalina kvapus ir įvairias dujas

Dvigubas filtrų komplektas atlieka dvigubą darbą

Dvigubas filtrų komplektas atlieka dvigubą darbą

Impregnuotų anglių apdorojimas Japonijoje

Viduje yra pagal japonišką technologiją sumaišytų aktyvintųjų anglių, skirtų įvairioms dujoms šalinti: 50 % anglies kokso pagrindo aktyvintųjų anglių (CC-AC), 50 % kokoso lukštų pagrindo aktyvintųjų anglių ir japoniškas anglių impregnavimo procesas. Šalina įvairias, ne vien 1 rūšies dujas. Kokosų palmių pagrindo aktyvintosios anglys turi mikroporų, kurios tinka smulkių molekulių dujoms šalinti, o anglies kokso pagrindo aktyvintosios anglys turi mezoporų, kurios tinka stambių molekulių dujoms šalinti.

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.