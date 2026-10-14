30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
FY6171/30
Įkvėpkite kitokio oro
Dvigubas aktyviosios anglies filtrų komplektas atlieka dvigubą darbą šalinant kvapus ir įvairias dujas
Šalina kvapus ir įvairias dujas
Dvigubas filtrų komplektas atlieka dvigubą darbą
Viduje yra pagal japonišką technologiją sumaišytų aktyvintųjų anglių, skirtų įvairioms dujoms šalinti: 50 % anglies kokso pagrindo aktyvintųjų anglių (CC-AC), 50 % kokoso lukštų pagrindo aktyvintųjų anglių ir japoniškas anglių impregnavimo procesas. Šalina įvairias, ne vien 1 rūšies dujas. Kokosų palmių pagrindo aktyvintosios anglys turi mikroporų, kurios tinka smulkių molekulių dujoms šalinti, o anglies kokso pagrindo aktyvintosios anglys turi mezoporų, kurios tinka stambių molekulių dujoms šalinti.
Atsiliepimai