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FY6172/30
Įkvėpkite kitokio oro
Naudojant dvigubą išskirtinės filtravimo medžiagos komplektą užtikrinamas dvigubas ir puikus dalelių šalinimas. Filtruoja 99,97 % 0,3 µm dydžio dalelių, įskaitant dažnai pasitaikančius alergenus, dulkes, teršalus, bakterijas ir kai kuriuos virusus. Filtruoja itin smulkias, 20 nm dydžio, daleles.
Pašalina 99,97 % 0,3 µm dydžio dalelių*
Šalina net 20 nm dydžio daleles**
„German Hankel“ karšto lydinio ir 87 optimaliai išdėstytų klosčių struktūra sukuria daugiau nei 400 atskirų filtravimo skyrių.Išskleidus jų plotas būtų maždaug 2,3 m3. Naudojant aukštos kokybės filtro tarpinę, užtikrinama tvirta ir tikrai sandari konstrukcija. Taip ne tik išvengiama oro srauto nuotėkio, bet ir užtikrinama, kad per filtrą pereitų visas oras bei sumažėtų triukšmas.
Specialiai sluoksniais išdėstant filtravimo medžiagą sukurta ypatinga įvairaus dydžio dalelių filtravimo technologija. Didesnės dalelės (daugiau nei ~0,5 mikrono) sulaikomos mechaninėmis ir inercinėmis priemonėmis, o 20 nm dydžio ultrasmulkiosios dalelės efektyviai sulaikomos difuzijos ir elektrostatiniu mechanizmu.
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