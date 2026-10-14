GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Standard Product Photo Philips NanoProtect HEPA filter FY6172/30
  • Packaging photograph Philips NanoProtect HEPA filter
  • Standard Product Photo Philips NanoProtect HEPA filter FY6172/30
  • Packaging photograph Philips NanoProtect HEPA filter

Nutraukta gamyba

„NanoProtect“ HEPA filtras

FY6172/30

Įkvėpkite kitokio oro

Naudojant dvigubą išskirtinės filtravimo medžiagos komplektą užtikrinamas dvigubas ir puikus dalelių šalinimas. Filtruoja 99,97 % 0,3 µm dydžio dalelių, įskaitant dažnai pasitaikančius alergenus, dulkes, teršalus, bakterijas ir kai kuriuos virusus. Filtruoja itin smulkias, 20 nm dydžio, daleles.

Peržiūrėti visas naudas

Dvigubas veikimas, dviguba garantija

Įkvėpkite kitokio oro

  • Pašalina 99,97 % 0,3 µm dydžio dalelių*

  • Šalina net 20 nm dydžio daleles**

Pažangi konstrukcija ir apdorojimas, kad filtras būtų išskirtinai efektyvus

„German Hankel“ karšto lydinio ir 87 optimaliai išdėstytų klosčių struktūra sukuria daugiau nei 400 atskirų filtravimo skyrių.Išskleidus jų plotas būtų maždaug 2,3 m3. Naudojant aukštos kokybės filtro tarpinę, užtikrinama tvirta ir tikrai sandari konstrukcija. Taip ne tik išvengiama oro srauto nuotėkio, bet ir užtikrinama, kad per filtrą pereitų visas oras bei sumažėtų triukšmas.

Specialiai sluoksniais išdėstant filtravimo medžiagą sukurta ypatinga filtravimo technologija

Specialiai sluoksniais išdėstant filtravimo medžiagą sukurta ypatinga įvairaus dydžio dalelių filtravimo technologija. Didesnės dalelės (daugiau nei ~0,5 mikrono) sulaikomos mechaninėmis ir inercinėmis priemonėmis, o 20 nm dydžio ultrasmulkiosios dalelės efektyviai sulaikomos difuzijos ir elektrostatiniu mechanizmu.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.