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  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.

Lygintuvas ir garintuvas „du viename“OneTurn

GC213/10

5
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
„Philips OneTurn” hibridinis lygintuvas ir garintuvas užtikrina galingą, tikslų veikimą ir didžiausią patogumą – nereikia lentos, nereikia laukti, nelaša¹. Mėgaukitės lyginimo kokybe dvigubai greičiau, naudodami vieną elegantišką ir lengvai naudojamą sprendimą.²
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Lyginimo prekių ženklas

Novatoriška technologija: sklandūs rezultatai 2 kartus greičiau²

Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.

  • Išskirtinis patogumas: jokių nustatymų, jokių rūpesčių

  • Rezultatai kaip su lygintuvu, tik lengvesnis ir kompaktiškesnis dizainas

  • Nuo lygintuvo iki garintuvo vienu mostu – dvi funkcijos ir neribota laisvė

  • Pasukama galvutė tiksliam arba greitam lyginimui – jūsų audinys, jūsų pasirinkimas.

  • Kompaktiškas ir elegantiškas dizainas, kuris tiks bet kuriuose namuose

Paruoštas naudoti per kelias sekundes: greitai, patogiai ir jokios lyginimo lentos.

Paruoštas naudoti per kelias sekundes: greitai, patogiai ir jokios lyginimo lentos.

Pakankamai galingas visoms lyginimo sesijoms, bet pasiruošęs per kelias sekundes paskutinei minutei pataisyti – kompaktiškas „Philips OneTurn” daro audinių priežiūrą paprastą. Nereikia pasiruošimo, nereikia laukti – tik sklandūs, be klostės rezultatai, kai tik jų reikia. Sukurtas greičiui ir lankstumui, komplekte pateikiamas patogus „StyleMat” – lengvas, sulankstomas lyginimo kilimėlis, kurį galima naudoti tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Jo daugiasluoksnė konstrukcija padeda valdyti karštį ir drėgmę naudojimo metu, sukurdama praktišką lyginimo paviršių, nesvarbu, ar pasirinksite garinti, ar lyginti.⁶

Lygintuvo rezultatai ir kompaktiškas patogumas.

Lygintuvo rezultatai ir kompaktiškas patogumas.

Pajuskite visą lyginimo galią be tradicinės lyginimo sistemos apimties. Mūsų novatoriška technologija užtikrina galingus, tolygius garus, garantuotai nelaša¹, ir suteikia lyginimo kokybės rezultatus bet kokiam audiniui – nuo subtilaus šilko iki struktūruoto medvilninio audinio.

Nuo lygintuvo iki garintuvo vienu mostu

Nuo lygintuvo iki garintuvo vienu mostu

Tobulai išlyginti ir garais atgaivinti drabužiai – visa tai su vienu prietaisu. Vienu galvutės pasukimu lengvai pereisite nuo horizontalaus lyginimo prie vertikalaus garinimo. Pastovus 45 g/min garų srautas užtikrina puikius rezultatus bet kuriuo kampu.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

22/07/2026

Latvija

Latvija

Gludina visu

Labs gludeklis. Ātri visu var izgludināt nenoņemot no pakaramā, taču, krekliem gan labāk izmantot parastà gludekļa funkciju. Praktiski, ka ar vienu ierīci var gludināt gan kā ar klasisko gludekli, gan kā ar tvaika gludekli. Iesaku šo produktu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-05-12

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-05-12

21/07/2026

Latvija

Latvija

Iesaku!

Ļoti praktisks un ērts gludeklis. Patīk, ka ir gan tradicionālā gludekļa funkcija, gan apģērba tvaicētāja funkcija vienā ierīcē!

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-07-07

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-07-07

15/06/2026

Latvija

Latvija

Praktisks un efektīvs

Esmu ļoti apmierināta ar šo pirkumu. Brīnišķīgs palīgs cilvēkiem, kuriem svarīgi, lai apģērbs vienmēr izskatās labi un nav saņurcīts, taču pats gludināšanas process šķiet apgrūtinošs. Šī ierīce lieliski apvieno parastā gludekļa un tvaicētāja funkcijas. Ļoti ērti, ka var gan ātri iztvaicēt saburzītu kleitu tieši uz pakaramā, gan arī izgludināt drēbes uz gludināmā dēļa. Lielisks ieguvums ikdienā, kas patiešām ietaupa laiku!

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-06-11

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-06-11

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Atsakomybės apribojimai

  1. ¹ Įprastam namų ūkio naudojimui. Reguliari priežiūra būtina optimaliam veikimui. Reikalingas periodinis skalavimas

  2. ² Palyginti su „Philips” lyginimo sistemomis, kurių vidutinis svoris 2 kg ir įšilimo laikas apie 2 minutes

  3. ³ Rekomenduojama naudoti skalavimo funkciją kas mėnesį, kad būtų išlaikyta gera garinimo kokybė. Jei gyvenate vietovėje, kurioje vanduo kalkėtas, naudokite funkciją dažniau

  4. ⁴ Remiantis garų srautu, palyginti su „Philips” lyginimo sistema (DST6120) numatytuoju režimu

  5. ⁵ 1 800 W esant 240 V

  6. ⁶ „StyleMat” kilimėlį naudokite tik ant plokščio, karščiui ir garams atsparaus paviršiaus. Garai gali pažeisti tam tikras medžiagas arba sukelti baldų spalvos pasikeitimą