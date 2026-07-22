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Išskirtinis patogumas: jokių nustatymų, jokių rūpesčių
Rezultatai kaip su lygintuvu, tik lengvesnis ir kompaktiškesnis dizainas
Nuo lygintuvo iki garintuvo vienu mostu – dvi funkcijos ir neribota laisvė
Pasukama galvutė tiksliam arba greitam lyginimui – jūsų audinys, jūsų pasirinkimas.
Kompaktiškas ir elegantiškas dizainas, kuris tiks bet kuriuose namuose
Pakankamai galingas visoms lyginimo sesijoms, tačiau per kelias sekundes pasiruošęs paskutinės minutės priežiūrai – kompaktiškas „Philips OneTurn” daro drabužių priežiūrą paprastą. Nereikia pasiruošimo, laukimo – tik ryškūs, be raukšlių rezultatai, kai tik jų reikia. Sukurtas greitumui ir lankstumui, jis komplektuojamas su patogiu „StyleMat” – lengvu, sulankstomas lyginimo kilimėliu, kurį galima naudoti tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Jo daugiasluoksnė konstrukcija padeda valdyti šilumą ir drėgmę naudojimo metu, sukurdama praktišką lyginimo paviršių, nesvarbu, ar pasirinksite garinimą, ar lyginimą.⁶
Pajuskite visą lyginimo galią be tradicinio garinio lygintuvo masyvumo. Mūsų novatoriška technologija užtikrina galingą, pastovią garą be nuotėkio¹, kad gautumėte ryškius, kaip po lygintuvo, rezultatus su bet kokiu audiniu – nuo subtilių šilkų iki struktūruotų medvilnių audinių.
Tobulai išlyginti ir garais atgaivinti drabužiai – visa tai su vienu prietaisu. Vienu galvutės pasukimu lengvai pereisite nuo horizontalaus lyginimo prie vertikalaus garinimo. Pastovus 45 g/min garų srautas užtikrina puikius rezultatus bet kuriuo kampu.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Cepetis11
22/07/2026
Latvija
Gludina visu
Labs gludeklis. Ātri visu var izgludināt nenoņemot no pakaramā, taču, krekliem gan labāk izmantot parastà gludekļa funkciju. Praktiski, ka ar vienu ierīci var gludināt gan kā ar klasisko gludekli, gan kā ar tvaika gludekli. Iesaku šo produktu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-05-12
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-05-12
zemene97
21/07/2026
Latvija
Iesaku!
Ļoti praktisks un ērts gludeklis. Patīk, ka ir gan tradicionālā gludekļa funkcija, gan apģērba tvaicētāja funkcija vienā ierīcē!
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-07-07
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-07-07
Palma D
15/06/2026
Latvija
Praktisks un efektīvs
Esmu ļoti apmierināta ar šo pirkumu. Brīnišķīgs palīgs cilvēkiem, kuriem svarīgi, lai apģērbs vienmēr izskatās labi un nav saņurcīts, taču pats gludināšanas process šķiet apgrūtinošs. Šī ierīce lieliski apvieno parastā gludekļa un tvaicētāja funkcijas. Ļoti ērti, ka var gan ātri iztvaicēt saburzītu kleitu tieši uz pakaramā, gan arī izgludināt drēbes uz gludināmā dēļa. Lielisks ieguvums ikdienā, kas patiešām ietaupa laiku!
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-06-11
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-06-11
¹ Įprastam buitiniam naudojimui. Reguliari priežiūra būtina optimaliam veikimui, reikalingas periodinis skalavimas
² Palyginti su „Philips” lyginimo sistemomis, kurių vidutinis svoris 2 kg, o įšilimo laikas maždaug 2 minutės
³ Rekomenduojama naudoti skalavimo funkciją kas mėnesį, kad būtų išlaikyta gera garinimo galia. Jei gyvenate vietovėje, kurioje vanduo kietesnis, naudokite funkciją dažniau
⁴ Remiantis garinimo greičiu, palyginti su „Philips” lygintuvu (DST6120) numatytuoju režimu
⁵ 1 800 W esant 240 V
⁶ Naudokite kilimėlį tik ant lygaus, karščiui ir garams atspario paviršiaus. Garai gali pažeisti tam tikrų medžiagų apdailą ar baldus arba juos nudažyti