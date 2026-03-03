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GC215/20
Lyginimo prekių ženklas
Maksimalus patogumas: jokio paruošimo, jokių rūpesčių
Rezultatai kaip su lygintuvu, tik lengvesnis ir kompaktiškesnis dizainas
Nuo lygintuvo iki garintuvo vienu mostu – dvi funkcijos ir neribota laisvė
Pasukama galvutė tiksliam arba greitam lyginimui – jūsų audinys, jūsų pasirinkimas.
Kompaktiškas ir elegantiškas dizainas, kuris tiks bet kuriuose namuose
Kompaktiškas „Philips OneTurn“ tinka tiek kasdieniam lyginimui, tiek greitam drabužių atnaujinimui. Įkaista per kelias sekundes, todėl nereikia laukti. „Soft Board“ kilimėlis su 4 sluoksnių konstrukcija užtikrina didesnį komfortą ir stabilumą. Lengvai susilanksto, yra patogu laikyti ir gali būti naudojamas tiek vertikaliai, tiek horizontaliai.
Pajuskite visą lyginimo galią be tradicinio garo lygintuvo apimties. Mūsų novatoriška technologija užtikrina galingą, nuoseklų garą be nuotėkio¹ ir lygintuvo kokybės rezultatus bet kokiam audiniui – nuo jautrių šilkų iki struktūruotų medvilnių.
Tobulai išlyginti ir garais atgaivinti drabužiai – visa tai su vienu prietaisu. Vienu galvutės pasukimu lengvai pereisite nuo horizontalaus lyginimo prie vertikalaus garinimo. Pastovus 45 g/min garų srautas užtikrina puikius rezultatus bet kuriuo kampu.
Atsiliepimai
¹ Įprastam buitiniam naudojimui. Reguliari priežiūra būtina optimaliam veikimui, reikalingas periodinis skalavimas
² Palyginti su „Philips” lyginimo sistemomis, kurių vidutinis svoris 2 kg ir įšilimo laikas maždaug 2 minutės
³ Rekomenduojama naudoti skalavimo funkciją kas mėnesį, kad būtų išlaikyta gera garinimo galia. Jei gyvenate vietovėje su kalkėtu vandeniu, naudokite funkciją dažniau
⁴ Remiantis garinimo greičiu, palyginti su „Philips” lygintuvais (DST6120) numatytuoju režimu
⁵ 1 800 W esant 240 V
⁶ Naudokite minkštą lentą tik ant lygaus, karščiui ir garams atspario paviršiaus. Garai gali sugadinti arba pakeisti tam tikrų medžiagų apdailos ar baldų spalvą