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Visos serijos

  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
  • Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.

Lygintuvas ir garintuvas „du viename“„OneTurn”

GC215/20

Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.
„Philips OneTurn” hibridinis lygintuvas/garintuvas užtikrina galingą, tikslų veikimą ir didžiausią patogumą – nereikia lentos, laukimo ir nėra nuotėkio¹. Mėgaukitės ryškiais, lygintuvo kokybės rezultatais dvigubai greičiau, naudodami vieną elegantišką ir lengvai naudojamą sprendimą.²
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Lyginimo prekių ženklas

Novatoriška technologija: lygūs rezultatai 2 kartus greičiau²

Lygintuvo rezultatai. Garintuvo patogumas.

  • Maksimalus patogumas: jokio paruošimo, jokių rūpesčių

  • Rezultatai kaip su lygintuvu, tik lengvesnis ir kompaktiškesnis dizainas

  • Nuo lygintuvo iki garintuvo vienu mostu – dvi funkcijos ir neribota laisvė

  • Pasukama galvutė tiksliam arba greitam lyginimui – jūsų audinys, jūsų pasirinkimas.

  • Kompaktiškas ir elegantiškas dizainas, kuris tiks bet kuriuose namuose

Paruoštas naudoti per kelias sekundes: greitai, patogiai ir jokios lyginimo lentos.

Paruoštas naudoti per kelias sekundes: greitai, patogiai ir jokios lyginimo lentos.

Kompaktiškas „Philips OneTurn“ tinka tiek kasdieniam lyginimui, tiek greitam drabužių atnaujinimui. Įkaista per kelias sekundes, todėl nereikia laukti. „Soft Board“ kilimėlis su 4 sluoksnių konstrukcija užtikrina didesnį komfortą ir stabilumą. Lengvai susilanksto, yra patogu laikyti ir gali būti naudojamas tiek vertikaliai, tiek horizontaliai.

Lygintuvo rezultatai ir kompaktiškas patogumas.

Lygintuvo rezultatai ir kompaktiškas patogumas.

Pajuskite visą lyginimo galią be tradicinio garo lygintuvo apimties. Mūsų novatoriška technologija užtikrina galingą, nuoseklų garą be nuotėkio¹ ir lygintuvo kokybės rezultatus bet kokiam audiniui – nuo jautrių šilkų iki struktūruotų medvilnių.

Nuo lygintuvo iki garintuvo vienu mostu

Nuo lygintuvo iki garintuvo vienu mostu

Tobulai išlyginti ir garais atgaivinti drabužiai – visa tai su vienu prietaisu. Vienu galvutės pasukimu lengvai pereisite nuo horizontalaus lyginimo prie vertikalaus garinimo. Pastovus 45 g/min garų srautas užtikrina puikius rezultatus bet kuriuo kampu.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. ¹ Įprastam buitiniam naudojimui. Reguliari priežiūra būtina optimaliam veikimui, reikalingas periodinis skalavimas

  2. ² Palyginti su „Philips” lyginimo sistemomis, kurių vidutinis svoris 2 kg ir įšilimo laikas maždaug 2 minutės

  3. ³ Rekomenduojama naudoti skalavimo funkciją kas mėnesį, kad būtų išlaikyta gera garinimo galia. Jei gyvenate vietovėje su kalkėtu vandeniu, naudokite funkciją dažniau

  4. ⁴ Remiantis garinimo greičiu, palyginti su „Philips” lygintuvais (DST6120) numatytuoju režimu

  5. ⁵ 1 800 W esant 240 V

  6. ⁶ Naudokite minkštą lentą tik ant lygaus, karščiui ir garams atspario paviršiaus. Garai gali sugadinti arba pakeisti tam tikrų medžiagų apdailos ar baldų spalvą