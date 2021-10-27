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5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
arinairin
27/10/2021
Україна
Утюг просто БОМБА!
Купила этот утюг больше 15лет назад где-то, уже даже и не скажу точно. Когда только стали появляться утюги с антипригарным покрытием, к этому бренду всегда относилась положительно, поэтому выбрала именно этот утюг. И я хочу сказать что ни разу не пожалела о своем выборе, я по сегодняшний день им глажу, он почти в идеальном состоянии, ни одного разу меня не подвел, в плане того чтобы что-то припалить. Я очень рада этому утюгу и благодарна команде philips за то что они заботятся о нас и предоставляют качественный товар для пользования как в домашних так и профессиональных условиях Рекомендую данный бренд к использованию. А команде philips хочу пожелать и дальше радовать нас и процветания!
Argumentai už
Выше указала все плюсы
Argumentai prieš
отсутствуют
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC2305/02
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC2305/02