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5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
26/10/2021
Україна
Має усі необхідні функції.
Має усі необхідні функції. Зручно тримати в руці, легка для жіночої руки. Не пригорає! Використовуємо вже 10 років! РЕКОМЕНДУЮ! :)
Argumentai už
Має усі необхідні функції, легка, зручна, надійна.
Argumentai prieš
немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC3111/02
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC3111/02