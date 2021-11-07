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Nutraukta gamyba

„Azur Performer“Garinis lygintuvas

GC3821/80

5
| (12) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
„Philips“ gariniame lygintuve „Azur Performer“ dera didelis našumas ir lengvas naudojimas. Automatinis garų reguliatorius tiekia kiekvienam drabužiui reikiamą garų kiekį. „SteamGlide Plus“ tiesiog „švilpia“ lyginant.
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Lyginimo prekių ženklas

Su naujovišku garų ir temperatūros valdymu

Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis

  • Garai 40 g/min.; 160 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

  • Kalkių šalinimas

  • 2400 vatų

2400 W – lygintuvas greitai įkaista

2400 W – lygintuvas greitai įkaista

2400 W galios „Azur Performer Plus“ garinis lygintuvas įkaista greitai ir kokybiškai atlieka savo darbą, todėl lyginimo rezultatai bus puikūs.

Nepertraukiamas garas iki 40 g/min. geriau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 40 g/min. geriau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 40 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų raukšles.

Garų pliūpsnis iki 160 g

Garų pliūpsnis iki 160 g

Garų pliūpsnis gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir lyginant vertikaliai.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

12

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

07/11/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Зручна і функціональна праска. + Завужений носик, широкий отвір під воду, "засинає" якщо залишив на декілька хвилин. - буває парує, навіть з виключеною подачею пари(води)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3821/70 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3821/70 Парова праска

29/10/2021

Україна

Україна

Чудова праска!

Це моя перша праска про яку хочеться залишити відгук) Вона чудова! В ній прекрасно все: зручна в користуванні, вигладжує чудово і шовк і більш грубі речі, пар працює відмінно. Працювати з нею одне задоволення))) Тому сміло можу рекомендувати її!

Argumentai už

Все в ній чудово)

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3821/70 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3821/70 Парова праска

23/08/2020

Україна

Україна

Надійний!

Користуюсь майже 4 роки і жодних нарікань. Із плюсів - тоненький носик, що дозволяє прасувати у важкодоступних місцях.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3821/70 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3821/70 Парова праска

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.