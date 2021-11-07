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Lyginimo prekių ženklas
Garai 40 g/min.; 160 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Kalkių šalinimas
2400 vatų
2400 W galios „Azur Performer Plus“ garinis lygintuvas įkaista greitai ir kokybiškai atlieka savo darbą, todėl lyginimo rezultatai bus puikūs.
Nepertraukiamas garas iki 40 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų raukšles.
Garų pliūpsnis gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir lyginant vertikaliai.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
12
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
HenaPH
07/11/2021
Україна
Чудова праска
Зручна і функціональна праска. + Завужений носик, широкий отвір під воду, "засинає" якщо залишив на декілька хвилин. - буває парує, навіть з виключеною подачею пари(води)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3821/70 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3821/70 Парова праска
Vitalina877
29/10/2021
Україна
Чудова праска!
Це моя перша праска про яку хочеться залишити відгук) Вона чудова! В ній прекрасно все: зручна в користуванні, вигладжує чудово і шовк і більш грубі речі, пар працює відмінно. Працювати з нею одне задоволення))) Тому сміло можу рекомендувати її!
Argumentai už
Все в ній чудово)
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3821/70 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3821/70 Парова праска
Покупець
23/08/2020
Україна
Надійний!
Користуюсь майже 4 роки і жодних нарікань. Із плюсів - тоненький носик, що дозволяє прасувати у важкодоступних місцях.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3821/70 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3821/70 Парова праска