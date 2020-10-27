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Nutraukta gamyba
GC4218/02
Lyginimo prekių ženklas
„Philips“ garinio lygintuvo nepertraukiama iki 40 g/min garų srovė užtikrina tobulą garų kiekį, kad efektyviai išlygintų raukšles.
Garų srovė lengvai pašalina sunkiausias raukšles.
„Philips“ garų lygintuvo lašėjimo blokavimo sistema padeda lyginti ypatingas medžiagas žema temperatūra, nesibaiminant, kad dėl vandens lašėjimo susidarys dėmės.
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