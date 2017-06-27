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Galingą „Philips“ garų lygintuvą „Azur Performer Plus“ lengva naudoti. Naudojant integruotą kalkių indą efektyviai šalinamos kalkės, kad garų funkcija, automatinis garų valdymas ir „SteamGlide“ padas veiktų nepriekaištingai.
Lyginimo prekių ženklas
Garai 45 g/min.; 170 g garų pliūpsnis
„SteamGlide“ lygintuvo padas
Kalkių šalinimas
2400 vatų
Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas raukšles.
Nebesirūpinkite garo kiekio pasirinkimu – tai už jus padarys automatinis garų reguliatorius. Tiesiog pasirinkite lyginimo temperatūrą ir mėgaukitės.
Optimalus lygintuvo svoris palengvina drabužių lyginimą, be to, lygintuvą lengviau padėti ant lyginimo lentos ir laikiklio.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
85
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
ZofiaA
27/06/2017
Polska
Świetny sprzęt
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Żelazko pomocne zapracowanym mamom. Stosy ubrań znikają szybko, ponieważ prasowanie jest łatwe i wygodne.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe
milka123
13/06/2017
Polska
Ten produkt ma wiele wspaniałych funkcji
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Bardzo Bardzo Polecam Cudowne Urządzenie łatwe do obsługi najlepsze jakie miałam, bardzo szybko prasuje zwalcza wszystkie zagniecenia jest bardzo poręczne i dochodzi do wszytskich jak najmnijeszych zagnieceń. Szybko można dobrać każdą temperaturę żeby wykorzystać do każdego materiału. Z każdym materiałem sobie radzi. Najlepszy sprzęt jaki kolweik miała bardzo polecam. Za taką cenę warto go mieć.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe
Marta7ReRo
12/06/2017
Polska
Ten produkt jest mocny :)
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Żelazko to przetestowałam porównując do modelu niższego, azur performer. Ba dużo mocniejsze uderzenie pary, prasuje z łatwością nawet najbardziej wymagającą odzież. Szybko się nagrzewa i ma dość pojemny zbiornik na wodę. Stopa prowadzi się bardzo łatwo i zwinnie. Jest odrobinę lepszy od "niższego brata" właśnie przez to, że mocniej paruje :) Produkt godny polecenia spośród zwykłych żelazek.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe
Lyginant su vidutiniu 2200 W „Philips“ garų lygintuvu