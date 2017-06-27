GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/28
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/28
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/28
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/28
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/28
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/28
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/28
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/28
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/28
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/28
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/28
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/28

Nutraukta gamyba

Azur Performer PlusGarų lygintuvas

GC4506/28

4.9

| (85) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis

Galingą „Philips“ garų lygintuvą „Azur Performer Plus“ lengva naudoti. Naudojant integruotą kalkių indą efektyviai šalinamos kalkės, kad garų funkcija, automatinis garų valdymas ir „SteamGlide“ padas veiktų nepriekaištingai.

Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Lyginimo prekių ženklas

Efektyvesnis kalkių šalinimas naudojant kalkių indą

Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis

  • Garai 45 g/min.; 170 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide“ lygintuvo padas

  • Kalkių šalinimas

  • 2400 vatų

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas raukšles.

Automatinis garų reguliatorius – reikiamas garų kiekis kiekvienam drabužiui

Automatinis garų reguliatorius – reikiamas garų kiekis kiekvienam drabužiui

Nebesirūpinkite garo kiekio pasirinkimu – tai už jus padarys automatinis garų reguliatorius. Tiesiog pasirinkite lyginimo temperatūrą ir mėgaukitės.

Optimalus svoris padeda lengviau manevruoti drabužiais

Optimalus svoris padeda lengviau manevruoti drabužiais

Optimalus lygintuvo svoris palengvina drabužių lyginimą, be to, lygintuvą lengviau padėti ant lyginimo lentos ir laikiklio.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • VRS_PBTAWARD66 vaizdas

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.9

iš 5

85

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

27/06/2017

Polska

Polska

Świetny sprzęt

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Żelazko pomocne zapracowanym mamom. Stosy ubrań znikają szybko, ponieważ prasowanie jest łatwe i wygodne.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe

13/06/2017

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele wspaniałych funkcji

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Bardzo Bardzo Polecam Cudowne Urządzenie łatwe do obsługi najlepsze jakie miałam, bardzo szybko prasuje zwalcza wszystkie zagniecenia jest bardzo poręczne i dochodzi do wszytskich jak najmnijeszych zagnieceń. Szybko można dobrać każdą temperaturę żeby wykorzystać do każdego materiału. Z każdym materiałem sobie radzi. Najlepszy sprzęt jaki kolweik miała bardzo polecam. Za taką cenę warto go mieć.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe

12/06/2017

Polska

Polska

Ten produkt jest mocny :)

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Żelazko to przetestowałam porównując do modelu niższego, azur performer. Ba dużo mocniejsze uderzenie pary, prasuje z łatwością nawet najbardziej wymagającą odzież. Szybko się nagrzewa i ma dość pojemny zbiornik na wodę. Stopa prowadzi się bardzo łatwo i zwinnie. Jest odrobinę lepszy od "niższego brata" właśnie przez to, że mocniej paruje :) Produkt godny polecenia spośród zwykłych żelazek.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Lyginant su vidutiniu 2200 W „Philips“ garų lygintuvu