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Azur Performer PlusGarų lygintuvas

GC4511/97

4.8

| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis

„Philips“ garų lygintuve „Azur Performer“ suderinti puikūs lyginimo rezultatai ir lengvas naudojimas. Išsiskiriantis tokiomis savybėmis kaip greitas kalkių šalinimas, automatinis garų reguliavimas, „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas, šis lygintuvas tarnaus jums ilgai.

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Lyginimo prekių ženklas

Su lengvo kalkių šalinimo sistema

Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis

  • 180 g garų padidinimas

  • „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

  • 2400 W

  • „Quick Calc Release“

2400 W – lygintuvas greitai įkaista

2400 W – lygintuvas greitai įkaista

2400 W galios „Azur Performer Plus“ garų lygintuvas įkaista greitai ir kokybiškai atlieka savo darbą, todėl lyginimo rezultatai bus puikūs.

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas raukšles.

Garų pliūpsnis iki 180 g

Garų pliūpsnis iki 180 g

Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

08/09/2014

Polska

Polska

Doskonałe żelazko

Świetne żelazko, przyjemnie się pracuje. Produkuje dużo pary co ułatwia pracowanie. Jestem od niego uzależniona.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4511/20 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4511/20 Żelazko parowe

07/05/2019

România

România

*****

Este cel mai bun fier de călcat pe care l-am avut,este foarte ușor de manevrat și foarte eficient!Recomand!!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4511/40 Fier de călcat cu abur

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4511/40 Fier de călcat cu abur

14/01/2016

România

România

Ideal

Alune foarte usor, il folosesc 90% pentru camasi. Timpul de calcare s-a redus considerabil cu acest model.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4511/40 Fier de călcat cu abur

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4511/40 Fier de călcat cu abur

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