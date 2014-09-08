30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
„Philips“ garų lygintuve „Azur Performer“ suderinti puikūs lyginimo rezultatai ir lengvas naudojimas. Išsiskiriantis tokiomis savybėmis kaip greitas kalkių šalinimas, automatinis garų reguliavimas, „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas, šis lygintuvas tarnaus jums ilgai.
Lyginimo prekių ženklas
180 g garų padidinimas
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
2400 W
„Quick Calc Release“
2400 W galios „Azur Performer Plus“ garų lygintuvas įkaista greitai ir kokybiškai atlieka savo darbą, todėl lyginimo rezultatai bus puikūs.
Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas raukšles.
Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
beciakazmierczak
08/09/2014
Polska
Doskonałe żelazko
Świetne żelazko, przyjemnie się pracuje. Produkuje dużo pary co ułatwia pracowanie. Jestem od niego uzależniona.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4511/20 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4511/20 Żelazko parowe
Cyly
07/05/2019
România
*****
Este cel mai bun fier de călcat pe care l-am avut,este foarte ușor de manevrat și foarte eficient!Recomand!!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4511/40 Fier de călcat cu abur
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4511/40 Fier de călcat cu abur
MihaiC
14/01/2016
România
Ideal
Alune foarte usor, il folosesc 90% pentru camasi. Timpul de calcare s-a redus considerabil cu acest model.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4511/40 Fier de călcat cu abur
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4511/40 Fier de călcat cu abur