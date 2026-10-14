GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4519/30
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4519/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4519/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4519/30
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4519/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4519/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

Nutraukta gamyba

„Azur Performer Plus“Garinis lygintuvas

GC4519/30

1 apdovanojimas

Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis

Galingą „Philips“ garų lygintuvą „Azur Performer Plus“ lengva naudoti. Integruotas kalkių indas efektyviai šalina kalkes, kad garų funkcija, automatinis garų valdymas ir „SteamGlide Plus“ padas veiktų nepriekaištingai ir ilgai.

Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Lyginimo prekių ženklas

Efektyvesnis kalkių šalinimas naudojant kalkių indą

Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis

  • 45 g/min. garai; 190 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

  • Aut. išjung. + kalkių šalinimas

  • 2400 vatų

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas raukšles.

Automatinis garų reguliatorius – reikiamas garų kiekis kiekvienam drabužiui

Automatinis garų reguliatorius – reikiamas garų kiekis kiekvienam drabužiui

Nebesirūpinkite garo kiekio pasirinkimu – tai už jus padarys automatinis garų reguliatorius. Tiesiog pasirinkite lyginimo temperatūrą ir mėgaukitės.

Optimalus svoris padeda lengviau manevruoti drabužiais

Optimalus svoris padeda lengviau manevruoti drabužiais

Optimalus lygintuvo svoris palengvina drabužių lyginimą, be to, lygintuvą lengviau padėti ant lyginimo lentos ir laikiklio.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • VRS_PBTAWARD66 vaizdas

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su vidutiniu 2200 W „Philips“ garų lygintuvu