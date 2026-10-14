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Nutraukta gamyba
GC4519/30
Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
Galingą „Philips“ garų lygintuvą „Azur Performer Plus“ lengva naudoti. Integruotas kalkių indas efektyviai šalina kalkes, kad garų funkcija, automatinis garų valdymas ir „SteamGlide Plus“ padas veiktų nepriekaištingai ir ilgai.
Lyginimo prekių ženklas
45 g/min. garai; 190 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Aut. išjung. + kalkių šalinimas
2400 vatų
Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas raukšles.
Nebesirūpinkite garo kiekio pasirinkimu – tai už jus padarys automatinis garų reguliatorius. Tiesiog pasirinkite lyginimo temperatūrą ir mėgaukitės.
Optimalus lygintuvo svoris palengvina drabužių lyginimą, be to, lygintuvą lengviau padėti ant lyginimo lentos ir laikiklio.
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