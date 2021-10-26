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Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
„Philips“ garų lygintuve „Azur Performer“ dera didelis našumas ir lengvas naudojimas. Suderinus greitą kalkių šalinimą su mūsų 5 žvaigždutėmis įvertintu, geriausiai slystančiu „T-ionicGlide“ lygintuvo padu ir automatiniu apsauginiu išjungimu, lengvai gaunami geriausi lyginimo rezultatai.
Lyginimo prekių ženklas
50 g/min. garai; 190 g garų pliūpsnis
„T-ionicGlide“ lygintuvo padas
Automatinis išjungimas + kalkių šalinimas
2600 vatų
2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina.
Nepertraukiamas garas iki 50 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų visas raukšles.
Garų pliūpsnis gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir lyginant vertikaliai.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
26/10/2021
Україна
Пока что лучший утюг!
Выбирала утюг с хорошей постоянной подачей пара, что бы не нажимать все время кнопку. Служит несколько лет, пока без нареканий. Время от времени произвожу чистку от накипи, что очень удобно делать, открыв задний отсек. Подошва легко скользит, не поцарапалась. Разглаживает любые складки. В принципе довольна
Argumentai už
постоянная подача пара, легко чистить от накипи, утюг сам отключается при бездействии находясь в любом положении, легкий
Argumentai prieš
нет
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска
Naudojimo data 2019-10-26
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска
Naudojimo data 2019-10-26
BestGirl
28/07/2020
Україна
Цена соответствует качеству
Утюг в доме уже больше года. Легкий, хорошо скользит и быстро нагревается. Выглаживает идеально, особенно при включении сильного парового удара. Через 30 секунд после бездействия в лежачем положении отключается. Эту функцию уже вся семья оценила:) Покупкой довольна на все 100%.
Argumentai už
не течет, есть вертикальный пар, автоматическое отключение
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска
Naudojimo data 2019-07-28
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска
Naudojimo data 2019-07-28