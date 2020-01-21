30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
Galingą „Philips“ garų lygintuvą „Azur Performer Plus“ lengva naudoti. Integruotas kalkių indas efektyviai šalina kalkes, kad garų funkcija, automatinis garų valdymas ir „T-ionicGlide“ padas veiktų nepriekaištingai.
Lyginimo prekių ženklas
50 g/min. garai; 210 g garų pliūpsnis
„T-ionicGlide“ lygintuvo padas
Automatinis išjungimas + kalkių šalinimas
2600 vatų
2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina.
Nepertraukiamas garas iki 50 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų visas raukšles.
Nebesirūpinkite garo kiekio pasirinkimu – tai už jus padarys automatinis garų reguliatorius. Tiesiog pasirinkite lyginimo temperatūrą ir mėgaukitės.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
128
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Byczek12
21/01/2020
Polska
Doskonała jakość do ceny
Żelazko sprawuje się idealnie wystarczy dodatkowo zainwestować w wodę demineralizowaną od 2 lat użytkowania zero kamienia
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20
Dominik27
06/03/2018
Polska
Łatwe i dokładne prasowanie
Już od pierwszego użycia żelazka zwraca się uwagę na coś czego mi brakowało często w innych modelach nowych żelazek... łatwości w prasowaniu. Azur dosłownie sunie po materiale, a dodatkowo szpiczasty czubek ułatwia prasowanie ciężej dostępnych miejsc, które wcześniej były niedoprasowane. To na co jeszcze zwróciłem uwagę to dość duże "okienko" do wlewania wody co często nie jest standardem. Przez co łatwiej nie wylać nic na boki. Kolejną funkcjonalnością, która sprawia, że warto sięgnąć po to żelazko jest możliwość wykorzystania strumienia pary. Przyznam, że wykorzystałem to dopiero kilka razy, ale efekt był świetny. Podsumowując jest to świetne żelazko zarówno dla tego co prasuje każdego dnia jak i dla tych co z prasowaniem są na bakier. Polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20
monika44
26/06/2017
Polska
Zaskoczy każdego !
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Od kiedy żelazko przetestowałam, to prasowanie stało się numer 1 .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20
Palyginti su vidutiniu 2200 W „Philips“ garų lygintuvu