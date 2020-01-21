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  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
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  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis

Nutraukta gamyba

Azur Performer PlusGarų lygintuvas

GC4526/88

4.7
| (117) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
Galingą „Philips“ garų lygintuvą „Azur Performer Plus“ lengva naudoti. Integruotas kalkių indas efektyviai šalina kalkes, kad garų funkcija, automatinis garų valdymas ir „T-ionicGlide“ padas veiktų nepriekaištingai.
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Lyginimo prekių ženklas

Efektyvesnis kalkių šalinimas naudojant kalkių indą

Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis

  • Garai 45 g/min.; 210 g garų pliūpsnis

  • „T-ionicGlide“ lygintuvo padas

  • Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas

  • 2000 vatų

„T-ionicGlide“: geriausias 5 žvaigždutėmis įvertintas lygintuvo padas

„T-ionicGlide“: geriausias 5 žvaigždutėmis įvertintas lygintuvo padas

Mūsų geriausiai slystantis ir įbrėžimams atsparus 5 žvaigždutėmis įvertintas lygintuvo padas su integruotu titano oksido sluoksniu.

Įmontuota kalkių talpa surenka kalkes lyginant

Įmontuota kalkių talpa surenka kalkes lyginant

Specialiai sukurta ir įmontuota kalkių talpa surenka kalkių daleles lyginant. Savaiminio išsivalymo proceso metu kalkės išplaunamos iš lygintuvo, kad lyginimo našumas kasdien būtų toks pat geras.

Naujoviškas laido kreiptuvas

Naujoviškas laido kreiptuvas

Naujoviškas laido kreiptuvas lengvai tvirtinamas prie lyginimo lentos ir nukreipia laidą, kad lyginant jis netrukdytų.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

117

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

2

21/01/2020

Polska

Polska

Doskonała jakość do ceny

Żelazko sprawuje się idealnie wystarczy dodatkowo zainwestować w wodę demineralizowaną od 2 lat użytkowania zero kamienia

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

06/03/2018

Polska

Polska

Łatwe i dokładne prasowanie

Już od pierwszego użycia żelazka zwraca się uwagę na coś czego mi brakowało często w innych modelach nowych żelazek... łatwości w prasowaniu. Azur dosłownie sunie po materiale, a dodatkowo szpiczasty czubek ułatwia prasowanie ciężej dostępnych miejsc, które wcześniej były niedoprasowane. To na co jeszcze zwróciłem uwagę to dość duże "okienko" do wlewania wody co często nie jest standardem. Przez co łatwiej nie wylać nic na boki. Kolejną funkcjonalnością, która sprawia, że warto sięgnąć po to żelazko jest możliwość wykorzystania strumienia pary. Przyznam, że wykorzystałem to dopiero kilka razy, ale efekt był świetny. Podsumowując jest to świetne żelazko zarówno dla tego co prasuje każdego dnia jak i dla tych co z prasowaniem są na bakier. Polecam!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

26/06/2017

Polska

Polska

Zaskoczy każdego !

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Od kiedy żelazko przetestowałam, to prasowanie stało się numer 1 .

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

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Atsakomybės apribojimai

  1. Lyginant su vidutiniu 2200 W „Philips“ garų lygintuvu