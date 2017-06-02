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  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
  • Standard Product Photo Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
  • Main in-use photograph Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
  • Product Detail Photograph Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
  • Product with Accessory Photograph Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Essence Garment Steamer

Nutraukta gamyba

ClearTouch EssenceDrabužių garintuvas

GC535/35

4.2

| (9) Atsiliepimai | 89% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Atgaivinkite gležno audinio drabužius mėgstamu aromatu

Naujuoju „ClearTouch Essence“ galite suteikti drabužiams jums patinkantį kvapą. Įpilkite kvepalų į „MyEssence“ kvepalų dangtelį, kad garai suteiktų drabužiams gaivų kvapą be plovimo arba sauso valymo.

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Su „MyEssence“ kvepalų dangteliu

Atgaivinkite gležno audinio drabužius mėgstamu aromatu

  • 2000 W

  • „MyEssence“ kvepalų dangtelis

  • „Hang&Lock“

Garas prisodrins drabužius jūsų mėgstamu kvapu

Garas prisodrins drabužius jūsų mėgstamu kvapu

Dėl modernaus „MyEssence“ kvepalų dangtelio galingas garas prisodrina drabužius jūsų mėgstamu kvapu.

Itin galingas garas

Itin galingas garas

Galingas garas išleidžiamas per antgalius, todėl raukšles pašalinsite vos keliais brūkštelėjimais.

Pašalina cigarečių, maisto ir kūno kvapus

Pašalina cigarečių, maisto ir kūno kvapus

Galingi garai pašalina cigarečių, maisto ir kūno kvapus.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.2

iš 5

9

Atsiliepimai

89%

Rekomenduoja šį gaminį

2

02/06/2017

Polska

Polska

Prasowanie nigdy nie było tak proste!!!

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Miałam przyjemność przez 14 dni testować ten produkt. Przyznam szczerze, że nie mogłam się doczekać, aż dotrze przesyłka kurierska. Na początku, gdy otworzyłam paczkę i zobaczyłam kilka osobnych elementów, aż złapałam się za głowę, myśląc, że ciężko będzie złożyć wszystko w całość. Ale jak się okazało w 2 minutki parownica gotowa była do działania. Jestem mega zaskoczona z łatwości użytkowania i efektów prasowania. Odświeżanie ubrań nigdy dotąd nie było tak proste! Długi drążek na którym wieszasz ubranie (zawieszone na wieszaku) sprawia, że zaledwie paroma ruchami Twoje ubranie staje się gładkie. Nic się nie mnie. Od tej pory prasowanie koszul, które do tej pory było moją zmorą - od teraz stało się super zabawą! Dodatkowo parownica Philips Clear Touch posiada osobny zbiorniczek do którego możesz dodać kilka kropel swoich ulubionych perfum. Dzięki temu Twoje obrania nie tylko są odświeżone, ale również uzyskują Twój ulubiony zapach. Urządzenie to posiada bardzo duży wyrzut pary przez co radzi sobie nawet z uporczywymi zagnieceniami. To nie wszystko - para pochodząca z urządzenie jest bardzo gorąca, ale Wy nie musicie się tym martwić, bo w zestawie otrzymujecie rękawicę ochronną. Mnie oczarowała ta parownica. Jest to świetne urządzenie i szczerze polecam. Nie zawiodłam się i nie wyobrażam sobie mojego życia bez tego urządzenia. Na szczęście od dzisiaj jestem szczęśliwą właścicielką steamera marki Philips! POLECAM!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ClearTouch Essence GC535/35 Stojący steamer/parownica do ubrań

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ClearTouch Essence GC535/35 Stojący steamer/parownica do ubrań

02/06/2017

Polska

Polska

Produkt z wieloma zaletami

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] [Employee of philipsglobal] Steamer jest świetnym urządzeniem, które ułatwia codzienność i w szybki sposób odświeża i prasuje ubrania. Jak musiałem szybko wyjść to w krótkim czasie doprowadził moje ubrania do idealnego stanu. Dzięki niemu nie muszę gimnastykować się z żelazkiem, co jest mega plusem. Zdecydowanie polecam!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ClearTouch Essence GC535/35 Stojący steamer/parownica do ubrań

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ClearTouch Essence GC535/35 Stojący steamer/parownica do ubrań

30/05/2017

Polska

Polska

Ideał

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Bezpieczny sposób na wyprasowanie i odświeżenie nie tylko tkanin ;)Dziś odświeżyłam pościel z merynosa i materace piankowe.Jakież było moje zdziwienie,gdy materace powróciły do pierwotnego kształtu.Poza tym Stymer idealnie rozprasowuje skomplikowane falbany,radzi sobie z wyprasowaniem miejsc trudno dostępnych zwykłym żelazkiem czyli np.między cekinami i koralikami.Nie powoduje błyszczenia tkaniny ,świetnie zaprasowuje kanty spodni a dzięki nasadce zapachowej szybko możemy pozbyć sie zapachu np.dymu papierosowego.Ubranie pozostaje czyste,odświeżone i bez zagnieceń niczym prosto z pralni.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ClearTouch Essence GC535/35 Stojący steamer/parownica do ubrań

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ClearTouch Essence GC535/35 Stojący steamer/parownica do ubrań

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  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
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  1. Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakterijų tipų tikrinimą atliekant 8 minutes