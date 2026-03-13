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8000 serija Rankinis drabužių garintuvas

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8000 serijaRankinis drabužių garintuvas

GC800/80

8000 serija Rankinis drabužių garintuvas

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Vadovai ir dokumentacija

Important Information Manual Philips 8000 Series Handheld Steamer

  • PDF fail., 704.3 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips 8000 Series Handheld Steamer

  • PDF fail., 3.2 MB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

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