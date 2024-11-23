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  • Galingas ir patogus, kad kasdien greitai išlygintumėte
  • Galingas ir patogus, kad kasdien greitai išlygintumėte
  • Galingas ir patogus, kad kasdien greitai išlygintumėte
  • Galingas ir patogus, kad kasdien greitai išlygintumėte
  • Galingas ir patogus, kad kasdien greitai išlygintumėte
  • Galingas ir patogus, kad kasdien greitai išlygintumėte
  • Galingas ir patogus, kad kasdien greitai išlygintumėte
  • Galingas ir patogus, kad kasdien greitai išlygintumėte
  • Galingas ir patogus, kad kasdien greitai išlygintumėte
  • Galingas ir patogus, kad kasdien greitai išlygintumėte
  • Galingas ir patogus, kad kasdien greitai išlygintumėte
  • Galingas ir patogus, kad kasdien greitai išlygintumėte
  • Galingas ir patogus, kad kasdien greitai išlygintumėte
  • Galingas ir patogus, kad kasdien greitai išlygintumėte
  • Galingas ir patogus, kad kasdien greitai išlygintumėte
  • Galingas ir patogus, kad kasdien greitai išlygintumėte
  • Galingas ir patogus, kad kasdien greitai išlygintumėte
  • Galingas ir patogus, kad kasdien greitai išlygintumėte
  • Galingas ir patogus, kad kasdien greitai išlygintumėte
  • Galingas ir patogus, kad kasdien greitai išlygintumėte

8000 serijaRankinis drabužių garintuvas

GC810/20

4.2
| (77) Atsiliepimai | 82% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Galingas ir patogus, kad kasdien greitai išlygintumėte
Su naujuoju „Philips“ 8000 serijos prietaisu užtikrinsite greitą ir lengvą kasdienių drabužių lyginimą. Išlyginsite iki 5 drabužių vienu metu ir nereikės lyginimo lentos. Saugu naudoti su visais audiniais, net gležnais. Užtikriname, kad neliks blizgančių žymių ir nesudeginsite.
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Lyginimo prekių ženklas

Nereikia lyginimo lentos!

Galingas ir patogus, kad kasdien greitai išlygintumėte

  • Garinkite padėtus arba pakabintus

  • Garas iki 32 g/min.

  • Kalkių šalinimo technologija

  • Užtikriname, kad nesudeginsite

32 g/min. galingi garai greitiems rezultatams

32 g/min. galingi garai greitiems rezultatams

Iki 32 g/min. galingi garai, kad būtų galima kasdien greitai pasiekti rezultatus.

Paruošiamas naudoti per 60 sek.

Paruošiamas naudoti per 60 sek.

Paruošiamas naudoti vos per 60 sek.

Šildoma plokštė greitiems rezultatams

Šildoma plokštė greitiems rezultatams

Drabužius išlyginkite garais vos per 3 min.**. Dėl šildomos plokštės išvengiama kondensato susidarymo ant drabužių ir greitai lyginama.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.2

iš 5

77

Atsiliepimai

82%

Rekomenduoja šį gaminį

2

23/11/2024

Україна

Україна

Чудовий та необхідний девайс!

Хочу залишити позитивний відгук, щодо цього чудового приладу (серія 8000, модель GC 801/10, біло- рожевий). По-перше він справляється зі своїми функціями на стільки ,на скільки може відносно маленький відварювач, а не ціла система - це треба розуміти! Юзаю більше місяця: светри, футболки, лонгсліви, палантини, штани з різної тканини і щільності, джинси (в тому числі на флісі) - відпарює! Більш якісно працює, якщо на гладильній дошці,то краще, ніж праска. Тобто можна використовувати як горизонтально,так і вертикально. Хочу зазначити,що має 2 режими, користуюсь тим,що максимальний; також можна обрати більш ощадний або еко- режим. Пристрій має довгий дріт та зручну вилку. Багато хто у відгуках, зазначив,що у новому пристрої була в резервуарі вода, а в очиснику- накип-> так от ці відпарювачі йдуть такі із заводу! Йде наліпка,що вони їх перевіряють таким чином. Я б теж не повірила, але я купувала в офлайн- магазині, тож мені декілька розпакували, щоб це довести, що вони дійсно всі із залишком водички всередині. Отакі от справи) Якщо ви хотіли невеликий ,але дієвий відпарювач - беріть!

Argumentai už

Виконує вказані функції, має зручний дизайн, доволі хороший об'єм резервуару для води, довгий дріт,зручна вилка

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

20/06/2024

Україна

Україна

МодельGC801/10 це удосконалена модель GC440/47

Користувались більше п'ять років моделлю GC440/47. Задоволені роботою проте не все вічне. Вирішили замовити досить подібну модель GC801/10. На вигляд ці моделі схожі. Але дана нова модель GC801/10 має ще додатково два режими потужності слабший та потужніший. Що думаю добре. Побачимо як буде у користуванні.Перше використання налаштувало на позитив від відпарювача.

Argumentai už

Не важкий, місткий резервувар, зручний у використанні. Можна ставити вертикально, що підошва у повітрі, це безпечно

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

06/12/2022

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Гарно відпарює речі

Довіряю компанії Philips, техніка справно працює..

Argumentai už

Потужний, швидко відпарює

Argumentai prieš

Сорочки ідеально випрасовані цим виробом не будуть, але це зазначено в інструкції

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач

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Atsakomybės apribojimai

  1. Išbandyta 10 sekundžių stacionariai su išorinėmis kūno bakterijomis „Escherichia coli 8099“, „Staphylococcus aureus“, ATCC (Amerikos kultūrų tipų kolekcija) 6538, „Candida albicans ATCC 10231“.

  2. „Philips“ laboratorijoje išbandyta su moteriškais medvilniniais marškinėliais ir sijonu iki kelių naudojant didžiausio galingumo garus