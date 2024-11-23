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Iki 32 g/min. galingi garai, kad būtų galima kasdien greitai pasiekti rezultatus.
Paruošiamas naudoti vos per 60 sek.
Drabužius išlyginkite garais vos per 3 min.**. Dėl šildomos plokštės išvengiama kondensato susidarymo ant drabužių ir greitai lyginama.
Apdovanojimai
4.2
iš 5
77
Atsiliepimai
82%
Rekomenduoja šį gaminį
Kate_S
23/11/2024
Україна
Чудовий та необхідний девайс!
Хочу залишити позитивний відгук, щодо цього чудового приладу (серія 8000, модель GC 801/10, біло- рожевий). По-перше він справляється зі своїми функціями на стільки ,на скільки може відносно маленький відварювач, а не ціла система - це треба розуміти! Юзаю більше місяця: светри, футболки, лонгсліви, палантини, штани з різної тканини і щільності, джинси (в тому числі на флісі) - відпарює! Більш якісно працює, якщо на гладильній дошці,то краще, ніж праска. Тобто можна використовувати як горизонтально,так і вертикально. Хочу зазначити,що має 2 режими, користуюсь тим,що максимальний; також можна обрати більш ощадний або еко- режим. Пристрій має довгий дріт та зручну вилку. Багато хто у відгуках, зазначив,що у новому пристрої була в резервуарі вода, а в очиснику- накип-> так от ці відпарювачі йдуть такі із заводу! Йде наліпка,що вони їх перевіряють таким чином. Я б теж не повірила, але я купувала в офлайн- магазині, тож мені декілька розпакували, щоб це довести, що вони дійсно всі із залишком водички всередині. Отакі от справи) Якщо ви хотіли невеликий ,але дієвий відпарювач - беріть!
Argumentai už
Виконує вказані функції, має зручний дизайн, доволі хороший об'єм резервуару для води, довгий дріт,зручна вилка
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Інкогніто
20/06/2024
Україна
МодельGC801/10 це удосконалена модель GC440/47
Користувались більше п'ять років моделлю GC440/47. Задоволені роботою проте не все вічне. Вирішили замовити досить подібну модель GC801/10. На вигляд ці моделі схожі. Але дана нова модель GC801/10 має ще додатково два режими потужності слабший та потужніший. Що думаю добре. Побачимо як буде у користуванні.Перше використання налаштувало на позитив від відпарювача.
Argumentai už
Не важкий, місткий резервувар, зручний у використанні. Можна ставити вертикально, що підошва у повітрі, це безпечно
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Submarina
06/12/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Гарно відпарює речі
Довіряю компанії Philips, техніка справно працює..
Argumentai už
Потужний, швидко відпарює
Argumentai prieš
Сорочки ідеально випрасовані цим виробом не будуть, але це зазначено в інструкції
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Išbandyta 10 sekundžių stacionariai su išorinėmis kūno bakterijomis „Escherichia coli 8099“, „Staphylococcus aureus“, ATCC (Amerikos kultūrų tipų kolekcija) 6538, „Candida albicans ATCC 10231“.
„Philips“ laboratorijoje išbandyta su moteriškais medvilniniais marškinėliais ir sijonu iki kelių naudojant didžiausio galingumo garus