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Puikūs rezultatai, mažai pastangų
Galinga, bet neįtikėtinai patogi lyginimo sistema sukuria nuolatinę didelio slėgio garų srovę. Yra talpus nuimamas vandens indas, į kurį visuomet ir bet kur galite įpilti vandens, todėl galėsite lyginti lengvai ir greitai.
Lyginimo prekių ženklas
1,6 l
Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Nepertraukiamai generuojamas galingas garas giliai įsiskverbia į drabužius, todėl išlyginsite geriau ir greičiau. Garų kiekis reguliuojamas pagal poreikį.
Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.
Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Unikali „Philips“ lygintuve su garų generatoriumi naudojama technologija generuoja itin galingą garą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.
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Apdovanojimai
3.8
iš 5
6
Atsiliepimai
83%
Rekomenduoja šį gaminį
anistach
14/11/2012
Polska
do zwykłego żelazka już nie wrócisz
posiadam mała pracownię krawiecką, prasowanie zwykłym żelazkiem było wyczerpujące i długie. Od czasu kiedy mam to żelazko systemowe, bardzo mi ułatwiło tą czynność przy szyciu. Wystarczy że raz przyłożę żelazko i zakładka jest zaprasowana, bez zbędnego dociskania i przesuwania.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
ELAJ
15/05/2012
Polska
PRODUKT REWELACYJNY
POLECAM PRODUKT , BARDZO WYDAJNY, DOSKONALE PRASUJE
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
60arek
22/09/2013
Polska
Bardzo funkcyjne żelazko.
Dużo pary, bardzo dobrze się prasuje bez zagnieceń. Minusem jest czyszczenie zbiornika
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem