GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Standard Product Photo Philips 8400 series Pressurised steam generator
  • Standard Product Photo Philips 8400 series Pressurised steam generator

Nutraukta gamyba

8400 seriesSlėginis garų generatorius

GC8420/02

3.8

| (6) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Puikūs rezultatai, mažai pastangų

Galinga, bet neįtikėtinai patogi lyginimo sistema sukuria nuolatinę didelio slėgio garų srovę. Yra talpus nuimamas vandens indas, į kurį visuomet ir bet kur galite įpilti vandens, todėl galėsite lyginti lengvai ir greitai.

Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Lyginimo prekių ženklas

Jokių kompromisų.

Puikūs rezultatai, mažai pastangų

  • 1,6 l

Iki 5 barų slėgis

Iki 5 barų slėgis

Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Nepertraukiamai generuojamas galingas garas giliai įsiskverbia į drabužius, todėl išlyginsite geriau ir greičiau. Garų kiekis reguliuojamas pagal poreikį.

Garų padidinimas iki 160 g

Garų padidinimas iki 160 g

Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.

Pastovių garų tiekimas iki 110 g/min.

Pastovių garų tiekimas iki 110 g/min.

Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Unikali „Philips“ lygintuve su garų generatoriumi naudojama technologija generuoja itin galingą garą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • VRS_PBTAWARD66 vaizdas

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

3.8

iš 5

6

Atsiliepimai

83%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

14/11/2012

Polska

Polska

do zwykłego żelazka już nie wrócisz

posiadam mała pracownię krawiecką, prasowanie zwykłym żelazkiem było wyczerpujące i długie. Od czasu kiedy mam to żelazko systemowe, bardzo mi ułatwiło tą czynność przy szyciu. Wystarczy że raz przyłożę żelazko i zakładka jest zaprasowana, bez zbędnego dociskania i przesuwania.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

15/05/2012

Polska

Polska

PRODUKT REWELACYJNY

POLECAM PRODUKT , BARDZO WYDAJNY, DOSKONALE PRASUJE

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo funkcyjne żelazko.

Dużo pary, bardzo dobrze się prasuje bez zagnieceń. Minusem jest czyszczenie zbiornika

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.