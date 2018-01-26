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Visos serijos

  • 3000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
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  • 3000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
  • 3000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
  • 3000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
  • 3000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
  • 3000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
  • 3000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
  • 3000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
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  • 3000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
  • 3000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
  • 3000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
  • 3000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
  • 3000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
  • 3000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*

Nutraukta gamyba

Hairclipper series 3000Plaukų kirpimo mašinėlė

HC3420/15

4.7
| (131) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
3000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
3000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ yra ilgaamžė ir nepriekaištingai veikianti. Naujoviškas kirpimo elementas, nerūdijančiojo plieno peiliukai ir reguliuojamos plaukų šukos užtikrina greitesnį ir tikslesnį kirpimą.
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Standard Product Photograph (PPL) MG, Hair Clippers

Pasaulyje labiausiai mėgstamas elektrinių vyrų kūno priežiūros prietaisų prekės ženklas1

su „DualCut“ technologija – greitesnis ir tikslesnis kirpimas

3000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*

  • Nerūdijančiojo plieno peiliukai

  • 13 ilgio nustatymų

  • 60 min. veikimas be laido/8 h krovimas

Dvipusis kirpimo elementas – mažesnė trintis

Dvipusis kirpimo elementas – mažesnė trintis

Apkirpkite bet kokio tipo plaukus naudodami plaukų kirpimo mašinėlę su pažangia „DualCut“ technologija ir dvipusiu kirpimo elementu, užtikrinančiu mažą trintį. Naujoviškas kirpimo elementas sukurtas naudoti ilgai ir plaukus kerpa dvigubai greičiau nei įprastos „Philips“ plaukų kirpimo mašinėlės.*

Savaime pasigalandantys nerūdijančiojo plieno peiliukai ilgai išliks aštrūs

Savaime pasigalandantys nerūdijančiojo plieno peiliukai ilgai išliks aštrūs

Savaime pasigalandantys nerūdijančiojo plieno peiliukai ilgai išliks aštrūs.

Lengva pasirinkti ir užfiksuoti 13 ilgio nustatymų: 0,5–23 mm

Lengva pasirinkti ir užfiksuoti 13 ilgio nustatymų: 0,5–23 mm

Pasirinkite ir užfiksuokite norimą reguliuojamų šukų nustatymą – galima pasirinkti iš 12 fiksuojamo ilgio nustatymų, nuo 1 mm iki 23 mm (kiekvienas ilgio nustatymas yra tiksliai per 2 mm nuo ankstesniojo). Prietaisą galite naudoti ir be šukų – tada galėsite kirpti palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

131

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

26/01/2018

Eesti

Eesti

HC 3420 Super aparaat

Hästi jõuline aparaat. Kuna minu habemekarvad on kõvad nagu traadid siis teised aparaadid on jäänud jänni aga Philips HC 3420 lõikas nagu siidi.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3420/15 Juukselõikur

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3420/15 Juukselõikur

30/09/2016

Polska

Polska

idealna maszynka odpowiednia dla gęstych włosów

Idealne wykończenie, ostrze noże tnące, jedna regulowana końcówka tnąca

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

17/04/2016

Polska

Polska

proste i praktyczne, ostre ustrojstwo

działa bez zarzutu, ostre, szybko bez rwania włosów itp. polecam do głowy i brody.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

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  1. 2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą. 

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