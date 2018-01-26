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Nutraukta gamyba
Nerūdijančiojo plieno peiliukai
13 ilgio nustatymų
60 min. veikimas be laido/8 h krovimas
Apkirpkite bet kokio tipo plaukus naudodami plaukų kirpimo mašinėlę su pažangia „DualCut“ technologija ir dvipusiu kirpimo elementu, užtikrinančiu mažą trintį. Naujoviškas kirpimo elementas sukurtas naudoti ilgai ir plaukus kerpa dvigubai greičiau nei įprastos „Philips“ plaukų kirpimo mašinėlės.*
Savaime pasigalandantys nerūdijančiojo plieno peiliukai ilgai išliks aštrūs.
Pasirinkite ir užfiksuokite norimą reguliuojamų šukų nustatymą – galima pasirinkti iš 12 fiksuojamo ilgio nustatymų, nuo 1 mm iki 23 mm (kiekvienas ilgio nustatymas yra tiksliai per 2 mm nuo ankstesniojo). Prietaisą galite naudoti ir be šukų – tada galėsite kirpti palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.
4.7
iš 5
131
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
voidka007
26/01/2018
Eesti
HC 3420 Super aparaat
Hästi jõuline aparaat. Kuna minu habemekarvad on kõvad nagu traadid siis teised aparaadid on jäänud jänni aga Philips HC 3420 lõikas nagu siidi.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3420/15 Juukselõikur
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3420/15 Juukselõikur
PawełAZS
30/09/2016
Polska
idealna maszynka odpowiednia dla gęstych włosów
Idealne wykończenie, ostrze noże tnące, jedna regulowana końcówka tnąca
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów
spooko
17/04/2016
Polska
proste i praktyczne, ostre ustrojstwo
działa bez zarzutu, ostre, szybko bez rwania włosów itp. polecam do głowy i brody.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów
2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą.
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